Présidentielle : l’OIF à l’écoute de la société civile guinéenne

À 48h du scrutin présidentiel prévu le 28 décembre 2025, la mission d’observation de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a effectué, ce jeudi 25 décembre, une visite de travail au siège de la mission d’observation domestique des élections, dénommée « Dynamique Œil du Citoyen », placée sous la coordination du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne (CNOSCG).

À l’ouverture de la rencontre, le président du CNOSCG, Ange Gabriel Haba, a souhaité la bienvenue à la délégation de l’OIF, tout en saluant l’intérêt constant de l’institution francophone pour le processus électoral guinéen. Il a ensuite donné la parole aux responsables des différentes organisations membres de la Dynamique Œil du Citoyen, dans un esprit d’échanges ouverts et constructifs.

Les discussions ont porté principalement sur le cadre juridique et institutionnel du scrutin présidentiel, ainsi que sur les conditions de son déroulement. À cette occasion, les acteurs de la société civile engagés dans le suivi citoyen du processus électoral ont soulevé plusieurs préoccupations, notamment le contexte politique national, l’appui de l’OIF à la société civile guinéenne, le respect de la parité homme-femme, l’application du quota de 30 % de femmes sur les listes de candidatures et dans les postes de prise de décision, mais aussi les questions liées aux coupures de l’internet et à l’implication présumée de certains membres du gouvernement dans le processus électoral.

Prenant la parole, le président du CNOSCG s’est particulièrement appesanti sur la paralysie de l’administration publique, qu’il attribue à l’engagement de hauts cadres de l’État dans la campagne électorale. Il a insisté sur la nécessité pour les membres du gouvernement de respecter strictement le cadre juridique et institutionnel régissant la Direction générale des élections (DGE), afin de garantir la crédibilité du scrutin. Selon lui, ce respect constitue un gage essentiel pour l’acceptation des résultats par les acteurs politiques en compétition et contribue, par ricochet, à la préservation de la paix sociale et de la stabilité du pays.

De son côté, Madame Angélique Ngoma, cheffe de la mission d’observation de l’OIF, a salué le déploiement de plus de 8 000 observateurs nationaux par la société civile guinéenne à travers la Dynamique Œil du Citoyen, permettant ainsi une couverture effective de l’ensemble du territoire national. Elle s’est également félicitée du climat de stabilité observé dans le pays à l’approche du scrutin.

Formulant le vœu que ces élections ne deviennent pas un champ de confrontation, mais plutôt un espace de dialogue démocratique, la cheffe de mission de l’OIF a exhorté la société civile guinéenne à poursuivre son engagement en faveur du respect des lois et règlements, en s’appuyant sur les mécanismes et outils conventionnels de la société civile.

Aminata Camara