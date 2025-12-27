ledjely
Présidentielle 2025 : la Police déploie un vaste dispositif de sécurisation

À quelques heures de l’élection présidentielle du dimanche 28 décembre 2025, les autorités policières annoncent la mise en œuvre d’un important plan sécuritaire destiné à encadrer le déroulement du scrutin sur l’ensemble du territoire guinéen.

Prenant la parole au nom du Directeur général de la Police nationale, le Directeur central de la sécurité publique, le Contrôleur général de police Lanceï Camara, a exposé l’architecture du dispositif mis en place pour cette consultation électorale.

D’après les données communiquées, 11 626 policiers ont été réquisitionnés pour veiller à la sécurité des électeurs, des bureaux de vote et des opérations électorales, depuis le début du vote jusqu’à l’annonce des résultats définitifs.

La zone spéciale de Conakry concentre la plus grande part des effectifs, avec 7 878 agents affectés à la capitale. À l’intérieur du pays, la répartition des forces s’établit comme suit : Kindia (1 332), Boké (606), Mamou (183), Labé (233), Faranah (229), Kankan (688) et N’Zérékoré (477).

Les responsables de la Police nationale affirment que les unités resteront déployées tout au long du processus électoral afin de préserver l’ordre public et d’assurer un climat serein, garant d’un scrutin libre, sécurisé et transparent.

