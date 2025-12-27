CAN 2025 : Le Maroc accroché, l’Égypte héroïque, statu quo ailleurs

Très attendu dans le groupe A, le duel entre les Aigles du Mali et les Lions de l’Atlas a tenu toutes ses promesses. Affiche de prestige, ambiance électrique, tribunes garnies de stars comme Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, et un plateau de joueurs de haut niveau sur la pelouse : Mazraoui, Brahim Díaz, Yves Bissouma. Le stade, plein à craquer, a vibré pendant 90 minutes d’intensité.

Les deux formations entament la rencontre tambour battant. Après un premier quart d’heure engagé, Brahim Díaz se crée une première occasion franche en frappant puissamment, mais Djigui Diarra repousse sur Saibari, qui ne parvient pas à conclure. Le Mali réagit à la 25e minute à la suite d’une belle combinaison collective, sans réussite pour Sangaré à la finition. Globalement dominateur, le Maroc impose son jeu mais se heurte à une défense malienne bien en place.

Dans le temps additionnel de la première période, Brahim Díaz réalise un numéro en solitaire avant de provoquer une faute de main de Gassama dans la surface. L’arbitre camerounais désigne le point de penalty. L’attaquant marocain se fait justice lui-même et ouvre le score (1-0).

Au retour des vestiaires, les Lions de l’Atlas poursuivent leur pressing. Sur coup de pied arrêté dès la 47e minute, Díaz dépose un centre parfait sur la tête d’El Kaabi, qui manque de peu le break. Le Mali souffre, notamment au milieu de terrain, et peine à se projeter vers les cages de Yassine Bounou.

À l’heure de jeu, le sélectionneur malien procède à des ajustements, avec notamment la sortie du capitaine Yves Bissouma. Peu après, Sinayoko est lancé en profondeur avant d’être fauché par Yariq dans la surface. Nouveau penalty, cette fois pour les Aigles. Le joueur d’Auxerre transforme la sentence et remet les deux équipes à égalité (1-1, 64e).

Le Maroc réagit en opérant trois changements à la 70e minute. Deux minutes plus tard, Sinayoko, véritable poison pour la défense adverse, quitte le terrain sur blessure et est remplacé par El Bilal Touré. À la 78e minute, En-Nesyri hérite de la balle de match, mais Djigui Diarra s’interpose brillamment. Malgré plusieurs tentatives de part et d’autre, le score reste inchangé jusqu’au coup de sifflet final.

Dans les autres rencontres du jour, l’Angola et le Zimbabwe se sont neutralisés (1-1). L’Égypte, réduite à dix, a arraché une précieuse victoire face à l’Afrique du Sud au terme d’un match spectaculaire, tandis que la Zambie et son adversaire se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0).

Avec ce nul, le Maroc se rapproche des huitièmes de finale, tandis que le Mali confirme qu’il faudra compter sur lui dans cette CAN 2025.

Lonceny Camara