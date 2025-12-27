ledjely
Sonfonia plongée dans la peur après des tirs nourris dans la nuit

La nuit du vendredi 26 au samedi 27 décembre 2025 a été marquée par une vive psychose à Sonfonia. Des habitants ont été brutalement réveillés par de violents crépitements d’armes à feu, qui ont duré plusieurs dizaines de minutes.

Aux environs de 4 heures du matin, la localité de Foulamadina, dans la commune de Sonfonia, a été plongée dans la stupeur. De loin, on pouvait entendre des tirs nourris, accompagnés de fortes explosions, semant la panique au sein des populations riveraines.

Contactés, plusieurs citoyens du quartier ont confirmé les faits, exprimant leur inquiétude face à la situation.

« Ça tire à balles réelles. On a peur. Personne ne dort ici pour le moment. On ne sait pas si ce sont des bandits », a témoigné une habitante sous couvert d’anonymat.

Pour l’heure, les habitants restent cloîtrés dans leurs domiciles, craignant pour leur sécurité. Selon notre source, de nouveaux coups de feu ont d’ailleurs été entendus aux environs de 5h41, accentuant davantage le climat de peur.

Au moment où nous mettons cet article en ligne, un calme précaire est revenu dans la localité.

A suivre…

