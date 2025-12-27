Présidentielle : la DGE promet des résultats en 72 heures

À moins de 48h de l’élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025, la Direction générale des élections (DGE), dirigée par Mme Djenab Touré, a animé une conférence de presse ce vendredi 26 décembre afin d’informer l’opinion nationale et internationale sur l’état d’avancement du processus électoral et la tenue du scrutin. Cette rencontre d’envergure a enregistré la participation du président de la Haute Autorité de la Communication (HAC), Boubacar Yacine Diallo, ainsi que de celui de l’Observatoire national autonome de supervision du référendum (ONASUR).

Dans sa communication, Mme Djenab Touré est revenue sur la gestion du processus électoral.

« À date, tout le matériel a été acheminé, les kits bleus des bureaux de vote, l’encre indélébile, tout ce qui doit garantir la transparence et la crédibilité du scrutin jusqu’au kit pharmaceutique pour les membres des bureaux de vote sont déjà arrivés dans chaque commune de notre pays. Nous sommes à jour et conformément à notre programme », a-t-elle souligné.

L’institution affirme avoir finalisé la formation des acteurs électoraux, du niveau local au niveau national.

« Nous avons également organisé des formations en cascade. On a eu 2 235 formateurs locaux qui ont été formés aux chefs-lieux des préfectures qui, à leur tour, ont finalisé aujourd’hui la formation des membres des bureaux de vote pour deux jours », a-t-elle martelé.

Des experts issus de l’administration et du système judiciaire ont été mobilisés pour sécuriser le processus.

« On a 118 115 membres de bureaux de vote sur toute l’étendue du territoire, également dans les 34 circonscriptions électorales à l’étranger, donc dans les ambassades. Pour les membres des commissions administratives de centralisation, nous sommes au nombre de 380. Nous avons eu 110 formateurs nationaux composés de magistrats, de juristes de haut niveau, pratiquement des conseils juridiques et en tout cas de nos cadres de la justice, du ministère de l’Administration du territoire, du Secrétariat général du gouvernement, qui ont aussi été déployés », a fait savoir Mme Djenab Touré.

Abordant la question de l’inclusivité, la directrice générale des élections a précisé :

« Il faut simplement noter qu’il y a eu la signature de 15 conventions avec les organisations de la société civile. Quinze conventions ont été signées pour aller informer, sensibiliser et mobiliser les citoyens autour du scrutin du 28 dans des zones qui nous ont intéressés. Nous avons également signé sept conventions avec sept organisations des médias, donc des professionnels de la presse…on aura quatre jours cette fois-ci au numéro 3 de Synergie avec l’ensemble des médias publics et privés pour couvrir la veille, le jour du scrutin, jusqu’à la proclamation des résultats dans la soirée », a-t-elle annoncé.

S’agissant des perspectives, Mme Djenab Touré a indiqué que les résultats partiels seront disponibles dans les 48 heures suivant le scrutin.

« Nous allons relever le défi, on va travailler en 72 heures pour proclamer définitivement les totaux. Quarante-huit heures déjà, les partiels sont finis », a-t-elle soutenu.

Par ailleurs, elle a précisé que la DGE travaille en étroite collaboration avec les ministères des Finances et des Télécommunications afin de relier les 33 préfectures à la DGE par la fibre optique. Cette initiative vise à assurer une connexion Internet rapide et fiable pour la transmission des résultats.

Aminata Camara