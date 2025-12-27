Présidentielle : la société civile déploie 8 000 observateurs et dénonce la restriction d’Internet

La dynamique Œil du Citoyen, regroupant plusieurs organisations de la société civile guinéenne et coordonnée par Ange Gabriel Haba, a animé une conférence de presse ce samedi 27 décembre. Objectif : annoncer la mise en place de son village électoral et dresser le bilan des observations issues des préparatifs de l’élection.

Selon la dynamique, un mois d’observation citoyenne de la campagne électorale a permis de constater un climat globalement apaisé sur l’ensemble du territoire national, malgré quelques incidents mineurs enregistrés localement.

« Après un mois d’observation citoyenne de la campagne électorale, la dynamique Œil du Citoyen note que celle-ci s’est déroulée dans un climat apaisé sur toute l’étendue du territoire national, malgré quelques incidents mineurs par endroits », a déclaré le coordinateur.

Dans la poursuite de son engagement, la dynamique annonce le déploiement de 8 000 observateurs à travers le pays pour le suivi du processus électoral. Elle informe également l’opinion nationale et internationale de la mise en place de son village électoral, situé à l’hôtel Riviera Royal, dans la commune de Kaloum.

Par ailleurs, la société civile dénonce la perturbation de l’Internet en Guinée observée ces derniers jours, tout en saluant le dispositif sécuritaire mis en place autour des acteurs politiques.

« Toutefois, la dynamique note avec regret la restriction de l’Internet, en dépit de ses appels préventifs. Elle salue néanmoins le déploiement des forces de sécurité autour des candidats, pour leur protection ainsi que celle de leurs militants », a-t-il ajouté.

La dynamique se félicite également du discours responsable des candidats et du comportement jugé mature de leurs militants. Elle souligne en outre la proactivité de la Direction générale des élections (DGE), notamment à travers le rappel des principes régissant le vote en Guinée, dont l’utilisation exclusive de la carte d’électeur comme document valable et la remontée sécurisée des procès-verbaux.

Enfin, la dynamique Œil du Citoyen exhorte la DGE à continuer de privilégier la transparence et l’inclusivité dans la conduite du processus électoral. Elle appelle l’ensemble des acteurs sociopolitiques et les citoyens à préserver le climat de paix et de retenue afin de garantir une élection apaisée, responsable et acceptée par tous.

Aminata Camara