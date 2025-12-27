Tirs nocturnes à Sonfonia : un groupe armé neutralisé (PCO-SI)

Dans la nuit de vendredi à samedi, aux alentours de 4h du matin, des tirs nourris à l’arme lourde ont brutalement réveillé les habitants de la commune de Sonfonia, en particulier dans le quartier d’Africof, en haute banlieue de Conakry. Plusieurs maisons ont été touchées, entraînant d’importants dégâts matériels.

Rapidement, un dispositif sécuritaire massif a été déployé, mobilisant les forces spéciales, la gendarmerie nationale, la police, le BATA et la protection civile.

À travers un communiqué du Poste de Commandement Opérationnel de Sécurité Intérieure (PCO-SI), signé par le Haut Commandant de la gendarmerie nationale, Général de corps d’armée Balla Samoura, on connaît désormais les raisons de cette intervention.

Selon le communiqué, « sur la base de renseignements fiables, les services de sécurité ont mené une intervention ciblée dans une concession de la banlieue de Conakry, où un groupe armé était présent, animé par des intentions subversives menaçant la sécurité nationale. Cette opération a permis de neutraliser complètement le groupe et d’interpeller les individus impliqués, après plusieurs échanges de tirs ».

Le Haut Commandant des Forces de Sécurité Intérieure a également rassuré la population.

« A cet effet, une enquête judiciaire est en cours pour identifier toutes les ramifications de cette affaire et établir les responsabilités conformément aux lois en vigueur. Le Commandant des Forces de Sécurité Intérieure rassure la population qu’aucune menace immédiate ne pèse sur elle. Il invite les citoyens à conserver leur calme, à poursuivre normalement leurs activités et à maintenir une collaboration responsable avec les forces de défense et de sécurité », a-t-il indiqué.

Le communiqué souligne également le professionnalisme, la réactivité et le sens du devoir des unités engagées dans cette opération de sécurisation.

Ledjely.com