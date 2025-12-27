Présidentielle : frontières fermées, circulation interdite sur toute la Guinée

À quelques heures d’un scrutin décisif, l’État verrouille le territoire. Pour la présidentielle du 28 décembre 2025, le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, Ibrahima Kalil Condé, a pris un arrêté instaurant des mesures sécuritaires exceptionnelles, entre fermeture des frontières, arrêt de la circulation et restrictions strictes autour des bureaux de vote, afin de garantir un vote sans heurts.

Selon l’arrêté ministériel, toutes les frontières terrestres et maritimes de la Guinée seront fermées à compter du samedi 27 décembre à minuit jusqu’au dimanche 28 décembre à minuit.

Les frontières aériennes, elles, connaîtront une fermeture partielle : de 5 heures à 20 heures le jour du vote.

Le jour du scrutin, de 6 heures à 18 heures, plusieurs interdictions entreront en vigueur.

Les attroupements non autorisés à proximité des bureaux de vote sont formellement proscrits. De même, le port d’armes, même légalement détenues, est interdit dans les périmètres des centres de vote. Toute activité susceptible de troubler l’ordre public est également prohibée.

Autre mesure forte : l’interdiction totale de la circulation des véhicules automobiles, motos et tricycles sur toute l’étendue du territoire national, de 6 heures à 18 heures, le dimanche 28 décembre.

Cette restriction ne concerne toutefois pas les véhicules des forces de défense et de sécurité, ceux de la Direction générale des élections (DGE), de l’Observatoire national de supervision des élections (ONASUR), ainsi que les ambulances et autres véhicules de secours et d’urgence.

L’arrêté prévoit enfin la délivrance de laissez-passer codifiés, à titre exceptionnel, pour certains usagers en cas de nécessité dûment justifiée. Ces autorisations spéciales seront accordées par le Poste de commandement opérationnel de sécurité intérieure (PCO-SI) ou la Direction générale des élections.

