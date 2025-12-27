Sénégal – RDC : Lions de la Teranga et Léopards se neutralisent

Le choc entre le Sénégal, l’un des grands favoris de la compétition, et la République démocratique du Congo, outsider ambitieux, s’est soldé par un match nul ouvert (1-1), au terme d’une rencontre disputée et riche en intensité, ce samedi 27 décembre 2025.

Ce duel rappelait les confrontations des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 entre les deux sélections. L’enjeu était de taille : une victoire synonyme de qualification directe pour le deuxième tour, les deux équipes ayant remporté leur premier match. D’un côté, le Sénégal, réputé pour sa solidité défensive ; de l’autre, la RDC, portée par un potentiel offensif redoutable et des individualités de classe mondiale.

Sans surprise, le sélectionneur sénégalais a reconduit le même onze de départ que lors de la première journée. En revanche, côté congolais, deux changements ont été opérés par rapport au match précédent.

Dès l’entame, les Lions de la Teranga affichent leurs intentions. Après seulement 20 secondes de jeu, Ismaïla Sarr se procure une première occasion franche, mais la frappe est mal exploitée. Le Sénégal impose le rythme. À la 13ᵉ minute, Wambisaka croit ouvrir le score sur un centre, avant que le but ne soit logiquement annulé pour position de hors-jeu.

La rencontre s’emballe progressivement. Les Sénégalais monopolisent le ballon tandis que les Léopards procèdent en contre-attaque, donnant lieu à une opposition de styles marquée. À la 25ᵉ minute, Ismaïla Sarr manque une nouvelle opportunité sur coup de pied arrêté. En fin de première période, la défense congolaise est mise à rude épreuve, mais le gardien Mbasi repousse la tentative de Pape Alassane N’Diaye. Les deux équipes regagnent les vestiaires sur un score nul et vierge (0-0).

La RDC maîtrise l’entame de cette deuxième période. À la 51ème, sur une feinte de tir, Meshack laisse le ballon à Sadiki qui va sonner Édouard Mendy pour la première fois du match. Mais quel tir !

À l’heure de jeu, Moutousamy s’illustre après une récupération et renverse le jeu et trouve Wambisaka qui remise sur M’Bakambu pour abattre le gardien sénégalais, 1-0 pour les Léopards.

Réagissant rapidement, le sélectionneur sénégalais procède à un changement : Ismaïla Sarr cède sa place à Ibrahim M’Baye. Les Congolais restent dangereux en contre, mais le coaching sénégalais se révèle payant. À la 70ᵉ minute, M’Baye élimine son vis-à-vis avant de buter sur Mbasi ; Sadio Mané, bien placé, conclut l’action et remet les deux équipes à égalité (1-1).

La fin de rencontre est indécise et engagée. Malgré plusieurs situations de part et d’autre, aucune des deux sélections ne parvient à faire la différence. Le score de parité (1-1) reste inchangé jusqu’au coup de sifflet final.

Lonceny Camara