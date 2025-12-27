ledjely
Accueil » Sénégal – RDC : Lions de la Teranga et Léopards se neutralisent
ActualitésSports

Sénégal – RDC : Lions de la Teranga et Léopards se neutralisent

Par LEDJELY.COM

Le choc entre le Sénégal, l’un des grands favoris de la compétition, et la République démocratique du Congo, outsider ambitieux, s’est soldé par un match nul ouvert (1-1), au terme d’une rencontre disputée et riche en intensité, ce samedi 27 décembre  2025.

Ce duel rappelait les confrontations des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 entre les deux sélections. L’enjeu était de taille : une victoire synonyme de qualification directe pour le deuxième tour, les deux équipes ayant remporté leur premier match. D’un côté, le Sénégal, réputé pour sa solidité défensive ; de l’autre, la RDC, portée par un potentiel offensif redoutable et des individualités de classe mondiale.

Sans surprise, le sélectionneur sénégalais a reconduit le même onze de départ que lors de la première journée. En revanche, côté congolais, deux changements ont été opérés par rapport au match précédent.

Dès l’entame, les Lions de la Teranga affichent leurs intentions. Après seulement 20 secondes de jeu, Ismaïla Sarr se procure une première occasion franche, mais la frappe est mal exploitée. Le Sénégal impose le rythme. À la 13ᵉ minute, Wambisaka croit ouvrir le score sur un centre, avant que le but ne soit logiquement annulé pour position de hors-jeu.

La rencontre s’emballe progressivement. Les Sénégalais monopolisent le ballon tandis que les Léopards procèdent en contre-attaque, donnant lieu à une opposition de styles marquée. À la 25ᵉ minute, Ismaïla Sarr manque une nouvelle opportunité sur coup de pied arrêté. En fin de première période, la défense congolaise est mise à rude épreuve, mais le gardien Mbasi repousse la tentative de Pape Alassane N’Diaye. Les deux équipes regagnent les vestiaires sur un score nul et vierge (0-0).

La RDC maîtrise l’entame de cette deuxième période. À la 51ème, sur une feinte de tir, Meshack laisse le ballon à Sadiki qui va sonner Édouard Mendy pour la première fois du match. Mais quel tir !

À l’heure de jeu, Moutousamy s’illustre après une récupération et renverse le jeu et trouve Wambisaka qui remise sur M’Bakambu pour abattre le gardien sénégalais, 1-0 pour les Léopards.

Réagissant rapidement, le sélectionneur sénégalais procède à un changement : Ismaïla Sarr cède sa place à Ibrahim M’Baye. Les Congolais restent dangereux en contre, mais le coaching sénégalais se révèle payant. À la 70ᵉ minute, M’Baye élimine son vis-à-vis avant de buter sur Mbasi ; Sadio Mané, bien placé, conclut l’action et remet les deux équipes à égalité (1-1).

La fin de rencontre est indécise et engagée. Malgré plusieurs situations de part et d’autre, aucune des deux sélections ne parvient à faire la différence. Le score de parité (1-1) reste inchangé jusqu’au coup de sifflet final.

Lonceny Camara

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Présidentielle : la DGE promet des résultats en 72 heures

LEDJELY.COM

CAN 2025 : Le Maroc accroché, l’Égypte héroïque, statu quo ailleurs

LEDJELY.COM

Sonfonia plongée dans la peur après des tirs nourris dans la nuit

LEDJELY.COM

Présidentielle 2025 : la Police déploie un vaste dispositif de sécurisation

LEDJELY.COM

Financement de la campagne : la DGE s’explique face aux polémiques

LEDJELY.COM

12e journée de Ligue 1 : Foot Élite – ASK, une rencontre qui vire au vinaigre à Coléah

LEDJELY.COM
Chargement....