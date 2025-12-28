ledjely
Accueil » Présidentielle 2025 : Moussa Dadis vote depuis Rabat
A la une

Présidentielle 2025 : Moussa Dadis vote depuis Rabat

Par LEDJELY.COM

Ce dimanche 28 décembre, Moussa Dadis Camara, ancien président de la Transition en Guinée, a exercé son droit de vote depuis Rabat, où il réside depuis sa grâce consécutive à sa condamnation dans le procès du 28 septembre, rapporte Le Punch.

L’ex-leader du Comité national pour la démocratie et le développement (CNDD) a voté au bureau de vote n°2 de l’ambassade de Guinée. Sur place, l’ambiance reste détendue et conviviale : malgré la pluie, les électeurs se déplacent pour voter avant de regagner leur domicile.

Ledjely.com

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Kankan : entre engouement matinal et affluence inégale

LEDJELY.COM

Tirs nocturnes à Sonfonia : un groupe armé neutralisé (PCO-SI)

LEDJELY.COM

Patrice Talon : « Cette forfaiture ne restera pas impunie »

LEDJELY.COM

Enlèvement de citoyens: le Parquet sort les griffes contre les accusations visant l’État

LEDJELY.COM

Ni caution ni compromission : l’UFDG ferme la porte à tout soutien politique

LEDJELY.COM

Éducation : l’intersyndicale déclenche une grève générale illimitée dès lundi

LEDJELY.COM
Chargement....