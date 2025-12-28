Présidentielle 2025 : Moussa Dadis vote depuis Rabat

Ce dimanche 28 décembre, Moussa Dadis Camara, ancien président de la Transition en Guinée, a exercé son droit de vote depuis Rabat, où il réside depuis sa grâce consécutive à sa condamnation dans le procès du 28 septembre, rapporte Le Punch.

L’ex-leader du Comité national pour la démocratie et le développement (CNDD) a voté au bureau de vote n°2 de l’ambassade de Guinée. Sur place, l’ambiance reste détendue et conviviale : malgré la pluie, les électeurs se déplacent pour voter avant de regagner leur domicile.

