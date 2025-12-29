Vote à Dixinn : le PDS se félicite d’un scrutin apaisé

Le scrutin présidentiel de ce dimanche 28 décembre 2025 s’est déroulé dans un climat de calme et de sérénité dans plusieurs localités du pays, notamment dans la commune de Dixinn. Selon les constats effectués sur le terrain, l’organisation du vote a été globalement satisfaisante et la participation des citoyens encouragée dans un esprit de responsabilité civique, malgré quelques manquements enregistrés à l’ouverture de certains bureaux de vote.

Parmi les électeurs rencontrés, Mahawa Mansaré a accompli son devoir citoyen dans de bonnes conditions. Elle a salué l’organisation du processus électoral ainsi que le comportement des agents des bureaux de vote. Selon elle, l’accès au centre de vote s’est fait sans difficulté et dans le respect des électeurs.

« J’ai voté pour mon candidat et j’espère qu’il va remporter cette élection. Je suis venue, les agents du bureau se sont bien comportés envers nous. Nous n’avons pas souffert pour retrouver notre bureau de vote. J’invite les autres citoyens à venir voter. Ce n’est ni difficile ni problématique », a-t-elle témoigné.

Le même sentiment est partagé par Mohamed Camara, un autre électeur, qui a qualifié le déroulement du scrutin de satisfaisant. Il a également insisté sur la simplicité de l’acte de voter, rappelant qu’il s’agit avant tout d’un droit fondamental.

« Le vote s’est passé dans les meilleures conditions. Franchement, il n’y a pas eu de problème. Mon appel est simple : venez voter. C’est facile et c’est notre droit. Ce n’est pas une obligation de choisir quelqu’un, chacun est libre de son choix », a-t-il souligné.

Après avoir sillonné l’ensemble des bureaux de vote de sa commune à la fin de la journée électorale, le président de la délégation spéciale (PDS) de Dixinn, Mohamed Colonel Camara, s’est dit satisfait du déroulement du scrutin. Il a souligné que l’élection s’est tenue sans tensions ni perturbations, une situation qu’il a qualifiée d’inhabituelle dans l’histoire électorale récente de la Guinée.

« C’est une première fois en Guinée d’assister à une élection sans bruit dans les bureaux de vote. Nous remercions le Créateur pour cela. J’ai rappelé dans tous les bureaux que tous les représentants des candidats doivent être traités sur un pied d’égalité, car au final, c’est la Guinée qui gagne. Les messages de sensibilisation ont porté leurs fruits. Il n’y a pas eu de cris, Dixinn est restée calme, les citoyens sont sortis voter paisiblement. Nous sommes très satisfaits », s’est-il réjoui.

Il a également rappelé l’importance de l’égalité de traitement entre les représentants des différents candidats, insistant sur le fait qu’au-delà des choix politiques, c’est la nation guinéenne qui sort gagnante d’un processus électoral apaisé.

