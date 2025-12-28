Surveillance électorale : la GMD fait le plein… de délégués

Le scrutin présidentiel du 28 décembre 2025 s’est déroulé sur l’ensemble du territoire guinéen. Dans la commune urbaine comme dans plusieurs localités environnantes, les opérations de vote se sont tenues sous le regard attentif des observateurs nationaux et internationaux, mobilisés pour veiller à la transparence et à la régularité du processus électoral.

Selon les constats effectués par notre correspondant local, dans plusieurs bureaux de vote, la présence des délégués des partis politiques en lice était particulièrement remarquable. De la Briqueterie à Kabada 1, en passant par Gare, Senkefara 3 et Morioulen, les représentants des différentes formations politiques étaient visibles dans la quasi-totalité des centres visités.

Parmi les partis les plus en vue figure la GMD, formation politique du candidat Mamadi Doumbouya. Dans plusieurs bureaux parcourus, ses délégués étaient généralement au nombre de deux, assurant une présence constante tout au long des opérations. À leurs côtés, quelques représentants du Bloc libéral, du FRONDEG ainsi que de l’ARP veillaient également au suivi et à la supervision du bon déroulement du scrutin.

Interrogés sous couvert d’anonymat, plusieurs délégués se sont félicités du climat observé.

Toutefois, cette forte concentration de délégués politiques dans les bureaux de vote ne manque pas de susciter des interrogations au sein de l’opinion publique. Certains s’inquiètent notamment d’un possible risque d’influence ou de pratiques corruptives, une préoccupation que les observateurs disent suivre de près, en attendant les résultats définitifs de ce scrutin présidentiel très observé.

Michel Yaradouno, depuis Kankan