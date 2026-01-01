Après la débâcle à la CAN, Aubameyang et Ecuele Manga écartés, le staff dissous 

Trois défaites, zéro point et une onde de choc sans précédent dans le football gabonais. Après l’élimination calamiteuse des Panthères dès la phase de groupes de la CAN 2025 au Maroc, les autorités gabonaises ont dégainé des sanctions radicales, allant jusqu’à la suspension de l’équipe nationale et la mise à l’écart de deux figures emblématiques.

La Coupe d’Afrique des Nations 2025 restera comme l’une des pages les plus sombres du football gabonais. Engagée avec de grandes ambitions, la sélection nationale a quitté la compétition par la petite porte, enchaînant trois défaites consécutives en phase de groupes. Battues par le Cameroun (1-0), puis par le Mozambique (3-2), avant de s’incliner face à la Côte d’Ivoire sur le même score (3-2), les Panthères n’ont récolté aucun point, scellant une élimination sans appel.

Un naufrage sportif qui a provoqué une vague d’indignation au sein de l’opinion publique et des milieux sportifs gabonais. Estimant que le rendement de l’équipe nationale ne reflète ni les valeurs sportives ni les exigences de discipline attendues d’un représentant du pays, le gouvernement est sorti de son silence avec des mesures d’une rare sévérité.

Dans un communiqué publié par le ministère des Sports, les autorités ont annoncé la dissolution immédiate du staff technique, la suspension de l’équipe nationale de toute compétition jusqu’à nouvel ordre, ainsi que la mise à l’écart de deux cadres de la sélection, Pierre-Emerick Aubameyang et Bruno Ecuele Manga.

« Compte tenu de la prestation déshonorante des Panthères lors de la Coupe d’Afrique des Nations Total Énergies Maroc 2025, Et considérant les effets multiformes aux antipodes des valeurs d’éthique et d’exemplarité prônées par la Ve République,

Le Gouvernement décide :

• de la dissolution du staff technique ;

• de la suspension de l’Équipe Nationale jusqu’à nouvel ordre ;

• de la mise à l’écart des joueurs Bruno ECUELE MANGA et Pierre-Emerick AUBAMEYANG.

Par ailleurs, le Gouvernement invite la Fédération Gabonaise de Football à prendre toutes ses responsabilités », précise le communiqué officiel rendu public le 1er janvier 2026 à Libreville.

Entre colère populaire, sanctions inédites et promesse de refondation, le football gabonais entre désormais dans une zone de fortes turbulences, avec une seule certitude : après la débâcle de la CAN 2025, rien ne sera plus comme avant.

Ledjely.com