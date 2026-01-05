Guinée : Emmanuel Macron félicite Mamadi Doumbouya

Peu après la validation des résultats de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025 par la Cour suprême, ce dimanche 4 janvier 2026, le président français Emmanuel Macron a appelé, dans la soirée, le président Mamadi Doumbouya pour le « féliciter » et saluer « cette étape décisive vers l’achèvement de la transition » en Guinée, a indiqué l’Élysée.

Selon la présidence française, « le Président de la République a appelé Mamadi Doumbouya pour le féliciter après la validation de sa victoire à l’élection présidentielle de Guinée par la Cour suprême ». Emmanuel Macron a, dans la même foulée, « salué cette étape décisive vers l’achèvement de la transition en Guinée » et « transmis ses vœux de réussite au président Doumbouya ».

Mamadi Doumbouya, à la tête de la Guinée depuis le 5 septembre 2021, a été déclaré vainqueur avec 86,72 % des suffrages exprimés.

Lors de cet échange téléphonique, le chef de l’État français a également exprimé « sa détermination à renforcer le partenariat bilatéral dans l’intérêt des deux pays », marquant ainsi la volonté de Paris de poursuivre la coopération avec Conakry dans un nouveau cadre institutionnel.

Élu pour un mandat de sept ans, Mamadi Doumbouya devient ainsi le premier président de la Cinquième République guinéenne issue de la transition. Cette élection est présentée par les autorités comme l’aboutissement du processus de retour à l’ordre constitutionnel engagé après plus de trois années de gouvernance militaire.

Il faut dire que plus tôt, ce même dimanche, dans la soirée, les Etats-Unis aussi avaient adressé leurs félicitations au président de la République. Le pays de Donald Trump disait à l’occasion, se réjouir de l’opportunité de « consolider davantage (leurs) relations bilatérales (avec la Guinée) et de promouvoir la prospérité économique ainsi que la stabilité » entre les deux pays.

Comme on le voit, pour le général Mamadi Doumbouya et sans doute pour la Guinée, ce début d’année se confond avec le début d’une nouvelle dynamique marquée par la fin du relatif isolément dont le pays pâtissait depuis le coup d’Etat du 5 septembre 2021.

N’Famoussa Siby