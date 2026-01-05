Pourquoi Abdoulaye Yéro Baldé a-t-il retiré son recours devant la Cour suprême ?

Ce dimanche 4 janvier 2026, lors de la publication des résultats officiels de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, la Cour suprême a révélé que le candidat du FRONDEG, Abdoulaye Yéro Baldé, qui avait introduit un recours dénonçant plusieurs manquements lors du déroulement du scrutin, avait décidé de se rétracter et de retirer son recours. Mais pourquoi le candidat Abdoulaye a-t-il retiré son recours devant la Cour suprême ?

Ainsi, pour répondre à cette question, nous nous sommes procuré la lettre de désistement du candidat adressée à la Cour suprême.

Dans sa lettre adressée au Premier président de la haute juridiction, il justifie son désistement par des dysfonctionnements procéduraux graves et un souci affiché de préserver la stabilité institutionnelle du pays.

Dans sa correspondance en date du 3 janvier 2026, l’ancien candidat évoque des « circonstances regrettables » ayant entaché la régularité même de la procédure d’introduction du recours. Il affirme que ses avocats, pourtant inscrits au Barreau de Guinée et porteurs d’un dossier conforme, ont rencontré des difficultés d’accès au siège de la Cour suprême, une situation qu’il juge suffisamment grave pour fragiliser la crédibilité de la démarche judiciaire engagée.

Selon Abdoulaye Yéro Baldé, l’intervention personnelle du Bâtonnier de l’Ordre des avocats aura été nécessaire pour permettre le dépôt effectif du recours, un fait qu’il considère comme révélateur de dysfonctionnements incompatibles avec les standards d’une justice indépendante. Dès lors, estime-t-il, les conditions minimales d’un « procès juste et équitable » ne sont plus garanties, tant au regard du droit interne que des engagements internationaux de la Guinée.

Mais au-delà de l’argument juridique, la lettre laisse transparaître une lecture politique et institutionnelle de la situation. Le candidat dit avoir fait le choix de la retenue, se déclarant « profondément attaché à la stabilité des institutions républicaines » et au respect de l’ordre constitutionnel, dans un contexte national qu’il qualifie implicitement de sensible.

Abdoulaye Yéro Baldé prend toutefois soin de préciser que son retrait ne saurait être interprété comme un abandon de ses convictions. « Ce désistement ne constitue ni un aveu ni un renoncement », insiste-t-il, le présentant plutôt comme un acte de responsabilité visant à éviter toute crispation institutionnelle susceptible d’aggraver les tensions postélectorales.

À noter que le candidat du FRONDEG arrive deuxième des résultats définitifs de l’élection présidentielle avec plus de 6% des voix.

Ledjely.com