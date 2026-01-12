CAN Maroc 2025 : quatre géants, un seul trône

La CAN Maroc 2025 est entrée dans sa zone de vérité à l’issue de quarts de finale intenses, disputés et parfois cruels. Dans des stades parfois pleins à craquer, chaque match s’est joué sur des détails, confirmant une tendance lourde de cette édition : le pragmatisme a souvent dominé le jeu flamboyant. Les éliminations de la Côte d’Ivoire et du Cameroun rappellent que le statut ne protège plus personne dans une Afrique du football de plus en plus homogène et exigeante.

Le dernier carré réunit désormais le Maroc, le Nigeria, l’Égypte et le Sénégal, quatre nations aux ambitions clairement assumées. Pays hôte, le Maroc continue d’impressionner par la rigueur de son organisation, la solidité de sa défense et sa capacité à gérer la pression populaire. Portés par un public incandescent, les Lions de l’Atlas avancent avec la maturité d’un groupe prêt à écrire l’histoire à domicile.

Le Nigeria, de son côté, impose une force athlétique et une verticalité redoutables. Les Super Eagles combinent puissance, vitesse et efficacité, donnant l’impression de pouvoir faire basculer un match à tout moment. L’Égypte, fidèle à sa réputation, progresse sans bruit mais avec une redoutable efficacité. Forte de son expérience des grands rendez-vous, la sélection égyptienne sait souffrir, temporiser et frapper au moment opportun.

Le Sénégal confirme son statut de champion ambitieux. Solides défensivement, disciplinés tactiquement et portés par une génération expérimentée, les Lions de la Téranga affichent une constance rassurante et une faim intacte de succès continental après le sacre de 2021.

Ces demi-finales promettent un choc de styles et de mentalités, où la moindre erreur pourrait être fatale. À ce stade de la compétition, il ne s’agit plus seulement de talent, mais de caractère, de lucidité et de sang-froid. La CAN Maroc 2025 est plus que jamais ouverte, et l’Afrique du football s’apprête à vivre un dénouement à la hauteur de ses passions.

N’Famoussa Siby