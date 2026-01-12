Le Groupe AGL en Guinée offre la retransmission gratuite des matchs des demi-finales et de la finale de la CAN

Le Groupe AGL en Guinée a le plaisir d’annoncer, à travers le partenariat officiel du Groupe AGL avec la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) au Maroc, la mise à disposition gratuite des Bluezones de Kaloum et de Sonfonia. Cette initiative exceptionnelle permet aux travailleurs et à l’ensemble de la population de suivre en direct les matchs des demi-finales et de la finale de cette prestigieuse compétition continentale.

Deux villages sont mis à disposition pour accueillir le public, offrant ainsi plus de places et de confort aux fans de football. À travers cette démarche, le Groupe AGL souhaite créer un véritable moment de partage, où le sport, les émotions et la convivialité se rencontrent dans une ambiance festive et fraternelle.

Nous invitons toutes et tous à venir massivement profiter de ces retransmissions, et à faire passer le message autour de vous afin que le plus grand nombre puisse bénéficier de cette belle initiative.

Nous comptons sur votre forte mobilisation pour transformer ces événements sportifs en moments inoubliables et fédérateurs.

A propos d’AGL Guinée

AGL Guinée est un acteur majeur des solutions logistiques et maritimes, de transport et de transit en Guinée. Depuis 2011, AGL Guinée, à travers Conakry Terminal, est l’opérateur exclusif du terminal à conteneurs du Port Autonome de Conakry avec près de 700 collaborateurs répartis entre ses filiales. Avec son agence à Kamsar, AGL Guinée accompagne le développement des projets miniers de la Guinée dans la région de Boké. AGL Guinée contribuent au développement socioéconomique de la Guinée à travers ses activités et aussi via la formation de ses collaborateurs. L’entreprise mène par ailleurs une politique sociétale au bénéfice des populations guinéennes qui se traduit chaque année par la mise en place de nombreuses actions solidaires.

Contact presse :

Fode DIAOUNE – Responsable Régional Communication & RSE –Guinée-Sierra Leone – Libéria

fode.diaoune@aglgroup.com M.+224 621 08 92 22