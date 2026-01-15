Investiture du Président de la République : «l’accès au stade est ouvert à tous»—précisions et annonces phares du responsable de la Commission Communication et Médias

La cérémonie solennelle de prestation de serment du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mamadi Doumbouya, prévue au stade Général Lansana Conté de Nongo le samedi 17 janvier 2026, est ouverte à « l’ensemble du peuple de Guinée ». L’assurance est donnée par Moussa Moïse Sylla, président de la Commission Communication et Médias, dans une interview accordée à un groupe de journalistes.

« Aucun badge, ticket ni laissez-passer n’est exigé pour assister à cet événement historique. Cette cérémonie se veut inclusive, populaire et profondément républicaine, conformément à la volonté de rassemblement national portée par le Président fraîchement élu », assure Moussa Moïse Sylla.

L’accès au stade est autorisé aux piétons. Toutefois, précise-t-il, « aucun véhicule personnel ne sera admis aux abords immédiats du site. À cet effet, des bus spécialement affrétés assureront des navettes afin de faciliter le transport des populations vers le stade Général Lansana Conté ».

Une fois sur place, des commissions ont été mises en place, notamment pour orienter les participants. Il est également précisé que « les tribunes sont organisées selon un système de trois couleurs, rouge, jaune et vert, symboles de l’identité nationale. À l’entrée du stade, des tee-shirts et des bracelets correspondant à ces couleurs seront distribués aux participants afin de faciliter leur orientation et leur positionnement dans les différentes zones », indique Moussa Moïse Sylla.

Comme il est de coutume lors d’événements d’une telle envergure, le protocole sécuritaire exige que les participants se présentent sans bagages encombrants ni objets prohibés.

« Des dispositifs de fouille seront installés aux différents points d’entrée, assortis d’une surveillance renforcée à l’intérieur et aux abords du stade, afin de garantir le bon déroulement de la cérémonie dans un climat de calme, de discipline et de sérénité », précise Moussa Moïse Sylla, ajoutant que ces mesures visent à assurer la sécurité de tous.

La cérémonie débutera à partir de 8h00, avec une animation artistique assurée par une pléiade d’artistes guinéens, qui se produiront jusqu’à 11h00. Cette séquence culturelle sera suivie de l’entrée solennelle du Président élu et de ses pairs, marquant l’ouverture officielle de la cérémonie d’investiture.

« La prestation de serment sera magnifiée par une performance artistique exceptionnelle du Circus Baobab, à travers un ballet illustrant la pluralité, la richesse culturelle et la vitalité de la République de Guinée, exprimées par ses rythmes, ses danses et son héritage. Cette création mettra également en exergue l’image d’une Guinée en mouvement, portée par la vision de développement du Président Mamadi Doumbouya, notamment à travers le programme stratégique Simandou 2040 », confie Moussa Moïse Sylla, par ailleurs ministre en charge de la Culture.

Cette investiture consacre l’accession à la magistrature suprême de Son Excellence Monsieur Mamadi Doumbouya, élu par le peuple de Guinée avec 86,72% des suffrages exprimés. Elle se déroulera sous le sceau de l’unité nationale, de la paix et du rassemblement de toutes les composantes de la Nation.

En conséquence, conclut notre interlocuteur, «le peuple de Guinée est invité à se mobiliser massivement afin de célébrer, dans la dignité et la concorde, cet événement majeur de la vie de la Nation, et à faire bloc autour de son Président, symbole d’espoir, de stabilité et d’avenir partagé».

M’Bonet