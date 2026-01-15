ledjely
Naby Keïta s’engage officiellement avec Ferencváros jusqu’en 2027

Par LEDJELY.COM

Le milieu de terrain guinéen Naby Keïta poursuivra sa carrière en Hongrie. Le club de Ferencváros a officialisé, ce mercredi 14 janvier 2026, la signature du capitaine du Syli National pour une durée de deux saisons, soit jusqu’en 2027.

Après une période d’adaptation réussie sous forme de prêt en provenance du Werder Bremen, les dirigeants hongrois ont décidé de lever l’option en rachetant le contrat du joueur, initialement lié au club allemand jusqu’en juin prochain.

Fort de son riche parcours sur les pelouses européennes, notamment en Bundesliga, en Premier League et en compétitions continentales, Naby Keïta arrive comme un atout majeur dans l’effectif de Ferencváros.

Auteur d’une saison européenne remarquable aux côtés de Naby Deco, le club compte sur l’expérience, la maîtrise technique et le leadership du joueur guinéen pour consolider ses ambitions et poursuivre sa progression.

