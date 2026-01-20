Kouroussa : un homme tente de tuer son épouse avant de se donner la mort

Un drame conjugal d’une rare violence a endeuillé la préfecture de Kouroussa ce mardi matin. Mamoudou Condé, âgé d’une trentaine d’années, marié à deux femmes et père de plusieurs enfants, a mis fin à ses jours après avoir grièvement blessé sa seconde épouse avec une arme de fabrication locale.

Selon les informations recueillies, l’homme a tiré à bout portant sur sa femme avant de retourner l’arme contre lui-même. Touchée par balle, la victime a été admise en urgence à l’hôpital préfectoral de Kouroussa, puis évacuée vers Kankan. Aux dernières nouvelles, son état de santé n’inspire plus d’inquiétude. Le corps sans vie de Mamoudou Condé a, quant à lui, été mis à la disposition des services compétents pour les besoins de l’enquête.

Le drame s’est produit aux environs de 7 heures dans la commune rurale de Koumana, située à une vingtaine de kilomètres du centre-ville de Kouroussa. Les circonstances exactes de cet acte restent pour l’heure floues. Interrogés, les parents du défunt, notamment son père, affirment qu’aucun conflit ou différend conjugal n’avait été signalé entre Mamoudou Condé et son épouse.

Cependant, dans la localité, certaines langues se délient. Des habitants évoquent une jalousie persistante qui aurait longtemps rongé l’homme. Selon ces témoignages, il soupçonnait sa femme, commerçante de son état, d’entretenir des relations avec des ressortissants burkinabè vivant dans la communauté.

Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur les véritables motivations de ce drame qui bouleverse une fois de plus la quiétude des populations locales.

Michel Yaradouno, depuis Kankan