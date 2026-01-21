ledjely
Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara reconduit Robert Beugré Mambé à la tête du gouvernement

Par LEDJELY.COM

Après plusieurs jours d’attente, la décision est tombée ce mercredi 21 janvier : à travers Masséré Touré Koné, secrétaire générale de la présidence, le président Alassane Ouattara a annoncé la reconduction de Robert Beugré Mambé au poste de Premier ministre, deux semaines seulement après avoir accepté la démission de son gouvernement, survenue à la suite des élections législatives du 27 décembre.

Âgé de 72 ans, Beugré Mambé avait été nommé à la primature le 16 octobre 2023, succédant à Patrick Achi, élu entre-temps président de l’Assemblée nationale le 17 janvier. Par cette décision, le président réélu pour un quatrième mandat en octobre 2025 confirme sa confiance en ce cadre influent des Atchans, communautés du sud de la Côte d’Ivoire.

Le nouveau gouvernement est attendu dans les jours à venir. Reste la question centrale : la promesse d’une relève générationnelle annoncée par le président sera-t-elle respectée ?

