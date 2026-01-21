ledjely
Accueil » Arrivée de la dépouille de Claude Pivi à N’Zérékoré : la ville en émoi
Arrivée de la dépouille de Claude Pivi à N’Zérékoré : la ville en émoi

La corps du colonel Claude Pivi, décédé le 6 janvier dernier à l’hôpital militaire Samory Touré de Conakry des suites de maladie, est arrivé ce mercredi à la morgue de l’hôpital régional de N’Zérékoré. Selon son avocat, l’inhumation se déroulera dans la sous-préfecture de N’Zébéla, préfecture de Macenta, mais la date exacte reste à préciser.

Depuis le matin, l’annonce de l’arrivée de la dépouille de l’ancien ministre de la Défense sous le régime du CNDD, également connu sous le nom de « Grand KO », suscite une vive curiosité au sein de la principale ville forestière. Bien que l’information n’ait pas été officiellement confirmée, plusieurs témoins assurent que le corps est déjà à la morgue.

Un cortège impressionnant, composé de trois pick-up, dont deux escortés par la police et d’une ambulance blanche, a été aperçu à l’entrée de l’hôpital régional, direction la morgue. La présence inhabituelle d’un dispositif sécuritaire renforcé, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’établissement, laisse peu de doute sur l’identité du défunt.

À l’intérieur de l’hôpital, le personnel confirme discrètement l’information : tous les chefs de service ont déserté leurs bureaux pour se rendre à la morgue, entraînant le report de plusieurs rendez-vous.

Selon les informations disponibles, l’inhumation de Claude Pivi « Grand KO » est prévue vendredi prochain au point Diani, dans la sous-préfecture de N’Zébéla.

Foromo Fazy Béavogui, depuis N’Zérékoré

