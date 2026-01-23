Traite des êtres humains à N’Zérékoré : un an de prison contre deux recruteurs véreux

Le Tribunal de première instance (TPI) de N’Zérékoré a tranché. Ce jeudi 22 janvier 2026, Foulard Diallo et Aboubacar Diallo ont été reconnus coupables de traite des êtres humains dans une affaire qui a mis en lumière un réseau de faux recrutements à l’origine d’une lourde escroquerie.

À l’origine de la procédure, Alseny Barry, coiffeur résidant au Sénégal, attiré en Guinée forestière par la promesse d’un emploi au sein de l’entreprise Infinite. À la barre, la victime a raconté avoir déboursé 20 millions de francs guinéens pour intégrer cette structure, avant de se retrouver flouée.

Face aux juges, les deux prévenus n’ont pas tenté de nier les faits. Ils ont reconnu leur implication tout en plaidant leur incapacité à rembourser la somme perçue.

Après plusieurs heures de débats intenses entre le ministère public, la défense et la partie civile, le tribunal a clos les discussions pour rendre son verdict. Sans détour, la juridiction a déclaré les deux hommes coupables, les condamnant à un an d’emprisonnement, assorti d’un sursis de six mois, ainsi qu’au paiement d’une amende de deux millions de francs guinéens chacun. Ils ont également été condamnés à rembourser intégralement les 20 millions de francs guinéens à la victime.

« Le tribunal déclare Foulard Diallo et Aboubacar Diallo, coupables du délit de complicité des traîtres des êtres humains à eux rapproché. Pour la répression, les condamne à un an d’emprisonnement et au paiement d’une amende de 2 millions de francs guinéens chacun d’eux. Ordonne qu’il soit sursis à l’exécution des 6 derniers mois de la peine d’emprisonnement prononcée contre eux. Sur l’action civile, reçoit la constitution des partis civils de M. Alseny Barry, dit n’avoir sollicité aucun dommage à son égard. En conséquence, condamne solidairement Aboubakar Diallo et Foulard Diallo à payer au profit de M. Alseny Barry la somme de 20 millions de francs guinéens à titre de remboursement de la somme escroquée. Donne acte à la partie civile en ce qu’elle ne sollicite aucune réparation civile. Mets les frais à la charge des condamnés; le tout en application des dispositions des articles des 117, 135, 136, 323, 403 du code pénal ; 4, 486, 491, 497, 498, 535 et 548 du code de procédure pénale. Telle est la décision du tribunal », déclaré Mohamed Lamine Camara, juge audiencier du TPI de N’Zérékoré.

Dans le même dossier, 11 autres personnes mises en cause ont été acquittées. Le tribunal a toutefois annoncé que les procédures restantes seront examinées dans les prochains jours, signe que cette affaire judiciaire est loin d’avoir livré tous ses secrets.

Foromo Fazy Béavogui, depuis N’Zérékoré