Fin de la transition : l’Union africaine ouvre la voie à la réhabilitation de la Guinée

Par LEDJELY.COM

La Guinée se rapproche d’une réintégration complète au sein de l’Union africaine. À l’issue de la 1325ᵉ réunion du Conseil de paix et de sécurité (CPS), consacrée à l’examen de la transition politique dans le pays, la Commission de l’Union africaine a confirmé que Conakry a franchi un cap décisif vers la normalisation institutionnelle.

Devant les membres du Conseil, le Président de la Commission de l’Union africaine, S.E. Mahmoud Ali Youssouf, a indiqué que l’adoption d’une nouvelle Constitution et la tenue de l’élection présidentielle ont permis à la Guinée de revenir effectivement à l’ordre constitutionnel. Une évolution jugée conforme aux critères établis par l’organisation continentale.

Sur la base de cette évaluation, le Président de la Commission a appelé le Conseil de paix et de sécurité à lever la suspension de la Guinée des instances de l’Union africaine, estimant que les conditions d’un retour à la normale sont désormais réunies.

Cette reconnaissance s’accompagne néanmoins d’exigences claires. La Commission a insisté sur la poursuite d’efforts soutenus visant à consolider la gouvernance démocratique, à promouvoir l’État de droit et à renforcer la cohésion sociale, afin de garantir une stabilité durable.

L’Union africaine a, en outre, réaffirmé son engagement à accompagner la Guinée dans cette nouvelle phase post-transition, en soutenant les initiatives en faveur de la paix, de la stabilité et du développement durable.

Siby

