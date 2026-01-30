Après la finale de la CAN 2025, Motsepe veut désormais des sanctions sévères et dissuasives

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Dr Patrice Motsepe, a réaffirmé, ce vendredi 30 Janvier 2026, la ligne de fermeté de l’instance continentale à la suite des événements survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies Maroc 2025, qu’il qualifie sans détour d’« incidents inacceptables ».

Se disant déterminé à protéger l’image du football africain, le patron de la CAF insiste sur une mobilisation collective au plus haut niveau. « Je suis absolument déterminé, tout comme le Comité Exécutif de la CAF (COMEX) et les Présidents des Associations Membres de la CAF, qui représentent 54 pays africains, à préserver et à renforcer l’intégrité, la réputation et la compétitivité mondiale du football africain et des compétitions de la CAF », a-t-il déclaré.

Marquant sa désapprobation face aux faits ayant entaché la finale, Patrice Motsepe n’a pas caché sa déception. « J’ai été profondément déçu par les incidents inacceptables survenus lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations, Maroc 2025 », a-t-il souligné, donnant le ton d’une réaction institutionnelle ferme.

Sur le plan disciplinaire, le président de la CAF affirme se conformer strictement aux décisions déjà prises. «J’ai pris acte de la décision rendue par la Commission de Discipline de la CAF, annoncée le mercredi 28 janvier 2026, et je respecte pleinement l’ensemble des décisions de nos instances judiciaires, auxquelles je me conformerai strictement », a-t-il assuré, insistant sur l’indépendance des organes juridictionnels.

Pour éviter la répétition de tels incidents, Patrice Motsepe annonce une relecture approfondie des textes. «J’ai convoqué une réunion du Comité Exécutif de la CAF (COMEX), la plus haute instance décisionnelle de la CAF en dehors de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle, afin d’examiner les règlements de la CAF, y compris le Code Disciplinaire », a-t-il indiqué. L’objectif, selon lui, est clair : « garantir que les organes judiciaires de la CAF disposent de pouvoirs suffisants pour infliger des sanctions appropriées et dissuasives en cas de violations graves des Statuts, Règlements et du Code Disciplinaire de la CAF, ainsi que pour tout comportement portant gravement atteinte à la réputation, à l’intégrité, au respect et à la compétitivité mondiale du football africain et des compétitions de la CAF », a-t-il poursuivi.

Le président de la CAF a également mis en avant les progrès réalisés dans l’arbitrage, qu’il présente comme un chantier prioritaire. « Ces dernières années, nous avons considérablement amélioré la qualité, l’intégrité, l’indépendance, les compétences et l’expertise des arbitres africains, des opérateurs VAR et des commissaires de match », a-t-il affirmé.

Dans cette dynamique, des moyens supplémentaires seront mobilisés. « Nous sommes déterminés à allouer des ressources financières supplémentaires ainsi qu’une expertise technique renforcée », afin que les officiels africains soient « comparables à celles des meilleurs au monde », a insisté Patrice Motsepe.

Confiant dans l’avenir, le président de la CAF se projette au-delà de la polémique. « Je suis convaincu qu’avec les réformes supplémentaires et les mesures d’envergure que nous mettons en place, le football africain et les compétitions de la CAF continueront d’être respectés, admirés et de figurer parmi les meilleurs au monde », a-t-il conclu.

À noter cependant que, jusqu’à présent, la Confédération africaine de football n’a toujours pas publié de déclaration officielle félicitant le Sénégal pour son sacre à la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025.