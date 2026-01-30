Fini les forteresses ministérielles : Bah Oury prône la collégialité

Dans un contexte où la gouvernance guinéenne souffre de lenteurs et de cloisonnements, le Premier ministre Amadou Oury Bah mise sur une équipe gouvernementale unifiée et proactive. Pour lui, la nouvelle architecture de 27 ministères et deux secrétariats généraux doit rompre avec les silos et instaurer la communication et la collégialité au cœur du pouvoir.

Dans une interview accordée à GMD TV, le Premier ministre Amadou Oury Bah a insisté sur la nécessité pour son équipe gouvernementale de fonctionner dans une dynamique collective et coordonnée.

« l’exercice du pouvoir au niveau gouvernemental a montré qu’il y avait beaucoup de défiance et de déficit sur le plan organisationnel, sur le plan de la capacité d’être proactif pour répondre avec célérité aux, disons, aux attentes. Par exemple, la nécessité de réduire complètement les délais par rapport à la mise en forme d’un projet, le circuit administratif financier excessivement lourd. Ça, c’est extrêmement pénible », a-t-il dénoncé.

Le Premier ministre a pointé du doigt l’« éparpillement des centres de décision » et les pratiques isolées des ministères, qualifiant cette habitude de « forteresse » qui freine la cohérence et la rapidité des décisions.

« la mentalité qui a toujours prévalu en Guinée, un ministère devient comme une forteresse », a-t-il lancé.

« Or, un gouvernement, c’est un ensemble de l’ensemble des ministères et pour que le gouvernement fonctionne, pour que le gouvernement soit efficace, il faut qu’il y ait, la transversalité entre tous les comportements de ce gouvernement. Donc, il faudrait que les ministères se parlent, que les ministères communiquent et malheureusement, la tendance naturelle qui a prévalu pendant de longues décennies parce que vous savez, les habitudes, on ne les change pas du jour au lendemain », a-t-il ajouté.

Pour Amadou Oury Bah, la nouvelle architecture gouvernementale vise à favoriser la communication et l’esprit d’équipe, rompant ainsi avec des décennies de fonctionnement en silo. « On a déploré des évolutions en silo au lieu de développer un esprit d’équipe, un esprit de collégialité pour tirer profit de toutes les synergies qui auraient pu être possibles », a-t-il précisé.

En outre, le Premier ministre a souligné que cette réforme sera mise à l’épreuve des faits, tout en promettant des évolutions des systèmes d’information pour accompagner une meilleure coordination. « Les changements de l’architecture gouvernementale tendent à apporter une amélioration à ce niveau-là. C’est aussi un exercice, on examinera à l’épreuve des faits ce qu’il en sera. Mais au-delà de cela, il y a les systèmes d’information qui vont évoluer », a-t-il affirmé.

Siby