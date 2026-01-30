Découverte macabre à Boussoura : un jeune homme tué sous l’effet de la drogue “Kush”

Âgé d’une vingtaine d’années, le corps d’un jeune homme non identifié a été découvert ce vendredi 30 janvier sous un immeuble à Boussoura, dans la commune de Matam. Selon les témoignages, la victime s’appelait Rousso. Il était toxicomane et fréquentait régulièrement les lieux pour consommer du Kush, une drogue de synthèse qui fait des ravages chez les jeunes.

Interrogé, le chef de secteur, Hervé Vincent Camara, est revenu sur les circonstances de cette découverte.

« Depuis plusieurs mois, je tentais de faire partir ce jeune homme d’ici. Il venait fumer de la Kush avec ses amis, mais personne ne connaissait sa véritable identité ; tout le monde l’appelait “Rousso”. Ces derniers temps, il semblait malade : son visage et ses pieds étaient enflés. Je lui ai même donné de l’argent pour payer son transport et rentrer chez lui à Manéah, mais il se cachait de nous pour rester. Malgré mes avertissements répétés, il revenait chaque jour consommer cette drogue », a-t-il expliqué avant de poursuivre : « Hier soir, je l’ai trouvé couché dans les ordures, épuisé, juste après avoir consommé. Je lui ai demandé ce qu’il avait, mais il était incapable de parler, tant il était sous l’effet du produit. C’est finalement durant la nuit qu’un de mes collaborateurs est venu m’informer de son décès. Nous avons trouvé son corps sans vie. Comme personne ne connaît sa famille ni son vrai nom, nous sommes dans l’impasse ».

Un autre témoin résidant dans le secteur a indiqué que le jeune homme était originaire de Coyah et qu’il l’avait déjà aidé à rejoindre son domicile.

« Il m’avait confié qu’il résidait à Manéah. Je lui avais même donné de l’argent pour son transport afin qu’il rentre chez lui, mais il ne m’a pas écouté. Hier encore, je l’ai trouvé couché dans les ordures, épuisé après avoir consommé de la drogue. Il était incapable de s’exprimer. C’est finalement cette nuit que l’un de mes jeunes est venu m’informer de son décès », a-t-il déploré.

Par ailleurs, le chef de secteur Hervé Camara a lancé un appel aux autorités pour se débarrasser de ces jeunes toxicomanes qui ternissent l’image de Boussoura.

Au moment où nous quittions les lieux, le corps était toujours sur place, en attente des autorités compétentes et des services de médecine légale pour les constats d’usage.

Aminata Camara