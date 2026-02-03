Lutte contre l’insalubrité : des sanctions financières sévères annoncées à Sanoyah

Face à la prolifération des tas d’immondices qui jonchent ces derniers temps les abords des routes, notamment devant certains marchés, le maire de la commune urbaine de Sanoyah a décidé de durcir le ton. La mesure concerne aussi bien les administrateurs de marchés que les particuliers et les unités industrielles qui déversent leurs déchets ou orientent leurs canaux d’évacuation vers les caniveaux principaux.

La décision a été annoncée lors d’une rencontre entre les autorités communales, les responsables de quartiers et les administrateurs de marchés. A cette occasion, le maire, Aly Manden Massa, a dénoncé ce qu’il considère comme des actes délibérés visant à porter atteinte à l’image de la commune.

Selon lui, les amas d’ordures visibles le long des principales artères de Sanoyah relèvent d’un véritable sabotage. Il a, dans ce cadre, exhorté les administrateurs de marchés qui ne disposent pas encore de contrats avec des PME de salubrité à s’y conformer sans délai.

S’adressant directement aux responsables concernés, le maire a été sans détour : « Administrateurs des marchés, notamment celui de Km 36, nous vous invitons à vous impliquer davantage, et que cela soit la dernière fois. Nous ne voulons plus voir d’ordures étalées sur la chaussée. Les marchés qui n’ont pas encore de contrat avec une PME doivent en désigner une de leur choix et s’entendre sur une base commune. Désormais, je ne veux plus voir d’ordures dans aucun marché ni à leurs abords. Si nous constatons des montagnes d’ordures devant un marché, l’administrateur sera tenu de les enlever par ses propres moyens. Refuser de le faire sera considéré comme un acte de désobéissance et un manque de respect envers les autorités ».

Dans la même dynamique, Aly Manden Massa Keita a annoncé la mise en place d’un dispositif de contrôle renforcé. En parallèle à l’opération de déguerpissement des emprises et des encombrants, une équipe spécifique sera déployée pour sillonner les axes routiers de la commune afin de veiller à l’application stricte des nouvelles mesures.

Des sanctions particulièrement dissuasives

« Toute concession, toute famille ou toute unité industrielle de production qui, volontairement ou par négligence, creuse une portion de terre créant une évacuation vers le caniveau sera sanctionnée. Quelle que soit ta position, tu paieras une amende de 15 millions de francs guinéens et tu t’exposeras à d’autres sanctions pénales », a-t-il martelé.

Enfin, le maire a tenu à préciser que cette décision ne relève pas d’une initiative personnelle, mais s’inscrit dans l’exécution des orientations émanant des plus hautes autorités du pays.

Balla Yombouno