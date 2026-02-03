Patricia Lamah : « J’assume cette haute responsabilité avec humilité »

Par décret du chef de l’Etat, le président Mamadi Doumbouya, une première partie des ministres membres du gouvernement dirigé par Amadou Oury Bah ont été nommés dans la soirée d’hier. Cette nouvelle équipe gouvernementale est composée de vingt membres, dont cinq femmes. Parmi elles, Madame Patricia Lamah, désormais ministre de la Femme, de la Famille et de la Solidarité.

Au lendemain de sa nomination, la nouvelle ministre s’est exprimée à travers une publication sur sa page Facebook. Elle y a tenu à exprimer sa reconnaissance aux autorités qui lui ont accordé leur confiance. « Je remercie Son Excellence Monsieur le Président de la République, le Général Mamadi Doumbouya, ainsi que Monsieur le Premier ministre Amadou Oury Bah, pour la confiance placée en ma modeste personne », a-t-elle écrit.

Patricia Lamah a ensuite dit mesurer pleinement la portée de la mission qui lui est confiée. Elle a affirmé aborder cette responsabilité avec retenue et engagement. « J’assume cette haute responsabilité avec humilité, sens de l’écoute et détermination », a-t-elle déclaré.

Dans sa publication, la ministre de la Femme, de la Famille et de la Solidarité a également insisté sur la dimension profondément sociale de son département. Elle a rappelé que les enjeux liés à la condition féminine, à la protection de la famille et à l’accompagnement des couches vulnérables exigent un engagement constant. « Œuvrer en faveur des femmes, soutenir les familles et accompagner les personnes les plus vulnérables constitue bien plus qu’une mission », a-t-elle souligné.

Balla Yombouno