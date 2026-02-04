ledjely
Accueil » Gouvernement : Ismaël Nabé, Faya François Bourouno, Laye Sékou Camara, Mory Condé…nommés 
A la une

Gouvernement : Ismaël Nabé, Faya François Bourouno, Laye Sékou Camara, Mory Condé…nommés 

Par LEDJELY.COM

Dans la soirée de ce mercredi 4 février 2026, le président de la République, Mamadi Doumbouya, a procédé, par décret, à la nomination de nouveaux membres du gouvernement, venant ainsi compléter l’équipe dirigée par le Premier ministre Amadou Oury Bah.

Cette nouvelle vague de nominations concerne des départements stratégiques de l’administration publique, traduisant la volonté des autorités de renforcer l’action gouvernementale et d’accélérer la mise en œuvre des réformes engagées.

Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés membres du gouvernement aux fonctions ci-après :

Liste des ministres nommés :

Ministre de la Défense nationale : M. Aboubacar Sidiki Camara

Ministre du Plan, de la Coopération internationale et du Développement : M. Ismaël Nabé

Ministre de la Modernisation de l’Administration et de la Fonction publique : M. Faya François Bourouno

Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Protection sociale : M. Mory Condé

Ministre de l’Énergie : M. Laye Sékou Camara

Ministre de l’Assainissement, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures : M. Aboubacar Camara

Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire : M. Mohamed Lamine Sy Savané

Avec ces nominations, le chef de l’État finalise la composition du gouvernement, appelé à relever les défis majeurs liés à la gouvernance, au développement économique et à l’amélioration des conditions de vie des populations.

Ledjely.com

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Alcool au volant : la police sort l’alcootest

LEDJELY.COM

Ouganda : la crise post-électorale qui n’en finit pas

LEDJELY.COM

Passerelle de Sanoyah : des vibrations inquiétantes sèment la peur

LEDJELY.COM

N’Zérékoré : 400 mariages et plus de 8 000 naissances enregistrés en 2025

LEDJELY.COM

CAN 2025 : le Sénégal sacré champion d’Afrique après une finale irrespirable

LEDJELY.COM

Football africain : Motsepe supprime le CHAN

LEDJELY.COM
Chargement....