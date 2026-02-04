Gouvernement : Ismaël Nabé, Faya François Bourouno, Laye Sékou Camara, Mory Condé…nommés 

Dans la soirée de ce mercredi 4 février 2026, le président de la République, Mamadi Doumbouya, a procédé, par décret, à la nomination de nouveaux membres du gouvernement, venant ainsi compléter l’équipe dirigée par le Premier ministre Amadou Oury Bah.

Cette nouvelle vague de nominations concerne des départements stratégiques de l’administration publique, traduisant la volonté des autorités de renforcer l’action gouvernementale et d’accélérer la mise en œuvre des réformes engagées.

Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés membres du gouvernement aux fonctions ci-après :

Liste des ministres nommés :

Ministre de la Défense nationale : M. Aboubacar Sidiki Camara

Ministre du Plan, de la Coopération internationale et du Développement : M. Ismaël Nabé

Ministre de la Modernisation de l’Administration et de la Fonction publique : M. Faya François Bourouno

Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Protection sociale : M. Mory Condé

Ministre de l’Énergie : M. Laye Sékou Camara

Ministre de l’Assainissement, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures : M. Aboubacar Camara

Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire : M. Mohamed Lamine Sy Savané

Avec ces nominations, le chef de l’État finalise la composition du gouvernement, appelé à relever les défis majeurs liés à la gouvernance, au développement économique et à l’amélioration des conditions de vie des populations.

Ledjely.com