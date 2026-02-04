ledjely
Accueil » Présidence : Amara Camara et Djiba Diakité reconduits, de nouveaux conseillers nommés
ActualitésGuinéePolitiqueSociété

Présidence : Amara Camara et Djiba Diakité reconduits, de nouveaux conseillers nommés

Par LEDJELY.COM

Le Président de la République, Mamadi Doumbouya, a procédé ce mercredi 04 février 2026 à un réaménagement ciblé au sein de la Présidence, à travers un décret rendu public.

À l’issue de ce décret, Amara Camara est confirmé au poste de Secrétaire général de la Présidence de la République, tandis que Djiba Diakité est reconduit dans ses fonctions de ministre Directeur de cabinet du Chef de l’État, témoignant ainsi de la continuité dans l’organisation et la gestion de l’appareil présidentiel.

Par ailleurs, le Chef de l’État a procédé à la nomination de plusieurs conseillers, issus notamment d’anciens membres du gouvernement. Fana Soumah est désigné Conseiller en communication, Mahamadou Abdoulaye Diallo hérite du portefeuille de Conseiller chargé de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, tandis que Mme Rose Paula Pricemou est nommée Conseillère spécialisée dans les technologies émergentes et l’intelligence artificielle.

Aminata Camara 

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Installée, la Ministre Mariama Ciré Sylla promet une économie plus forte

LEDJELY.COM

Déguerpissement à Sanoyah : la résistance des femmes du marché

LEDJELY.COM

Ministère de la Sécurité : Le nouveau patron annonce la fin de la complaisance

LEDJELY.COM

Guinée : lancement de la première édition de l’Indice de confiance des entreprises (ICÔNE)

LEDJELY.COM

Ministère de la santé : Khaïté Sall s’engage pour transparence et efficacité

LEDJELY.COM

Femme, Famille et Solidarités : Patricia Adeline Lamah promet un ministère transformé

LEDJELY.COM
Chargement....