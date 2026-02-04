Présidence : Amara Camara et Djiba Diakité reconduits, de nouveaux conseillers nommés

Le Président de la République, Mamadi Doumbouya, a procédé ce mercredi 04 février 2026 à un réaménagement ciblé au sein de la Présidence, à travers un décret rendu public.

À l’issue de ce décret, Amara Camara est confirmé au poste de Secrétaire général de la Présidence de la République, tandis que Djiba Diakité est reconduit dans ses fonctions de ministre Directeur de cabinet du Chef de l’État, témoignant ainsi de la continuité dans l’organisation et la gestion de l’appareil présidentiel.

Par ailleurs, le Chef de l’État a procédé à la nomination de plusieurs conseillers, issus notamment d’anciens membres du gouvernement. Fana Soumah est désigné Conseiller en communication, Mahamadou Abdoulaye Diallo hérite du portefeuille de Conseiller chargé de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, tandis que Mme Rose Paula Pricemou est nommée Conseillère spécialisée dans les technologies émergentes et l’intelligence artificielle.

Aminata Camara