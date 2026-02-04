Ministère de la Sécurité : Le nouveau patron annonce la fin de la complaisance

Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a officiellement ouvert une nouvelle page ce mercredi, à l’occasion de la cérémonie d’installation du Général Ahmed Mohamed Oury Diallo. Présidée par le ministre Secrétaire général du Gouvernement, la rencontre s’est déroulée dans une atmosphère solennelle, en présence de la haute hiérarchie militaire et de plusieurs membres du gouvernement. Vêtu d’une veste bleu ciel, le nouveau ministre a pris fonction sous le regard attentif de ses pairs.

Dès sa prise de parole, le Général Ahmed Mohamed Oury Diallo a marqué l’instant par un hommage spirituel et familial, avant d’exprimer sa gratitude au Chef de l’État.

« C’est avec beaucoup d’humilité, foi et un sens élevé du devoir que j’assume aujourd’hui cette haute responsabilité. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Son Excellence le Président Mamadi Doumbouya pour la confiance renouvelée en moi ; cette confiance m’honore, mais surtout, elle m’oblige à servir avec loyauté, rigueur et détermination dans le strict respect des lois de la République », a-t-il souligné.

Succédant au ministre sortant Bachir Diallo, le nouveau patron de la Sécurité a salué les réformes déjà engagées, mettant en avant la continuité de l’action de l’État.

« Sous votre impulsion, des avancées significatives ont été enregistrées, notamment la construction d’infrastructures modernes et adaptées, le renforcement des équipements, et l’amélioration progressive des conditions de travail et de vie du personnel. Ces acquis constituent pour moi et pour nous tous une base solide sur laquelle nous devons capitaliser », a-t-il déclaré.

Se projetant vers l’avenir, le Général Diallo a insisté sur l’évolution des menaces sécuritaires et la nécessité d’une réponse institutionnelle ferme et structurée. Il a ainsi rappelé, avec précision, la mission centrale de son département.

« Le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile demeure un pilier essentiel de l’État. Sa mission est claire : garantir l’ordre public, protéger les personnes et les biens, prévenir et anticiper les menaces, gérer les crises et les catastrophes, tout en respectant l’autorité de l’État et les droits fondamentaux des citoyens », a-t-il dit.

C’est toutefois à l’endroit de ses futurs collaborateurs que le nouveau ministre a tenu le discours le plus ferme, posant les bases d’une gouvernance sans concession.

« J’invite l’ensemble des composantes de ce Département à agir avec discipline, professionnalisme et culture du résultat. Ces axes de force sont clairs, ils sont fermes et non négociables : il n’y aura ni complaisance face à l’indiscipline, ni tolérance pour l’abus d’autorité, ni indulgence envers l’inefficacité. Chacun sera évalué à l’aune de son engagement, son intégrité et sa performance », a-t-il martelé.

Le Général Ahmed Mohamed Oury Diallo a appelé à une cohésion renforcée entre les services de renseignement, la police et la protection civile, condition essentielle, selon lui, pour relever efficacement les défis sécuritaires auxquels la Guinée est confrontée.

