Guinée : lancement de la première édition de l’Indice de confiance des entreprises (ICÔNE)

La Guinée franchit une nouvelle étape dans la lecture de son climat des affaires. Ce mercredi 4 février 2026, Conakry a abrité le lancement officiel de la première édition de l’Indice de confiance des entreprises en Guinée (ICÔNE), une initiative portée par l’ancienne ministre des Finances et fondatrice de FALÉMÉ Conseil, Maladö Kaba.

La cérémonie a réuni de nombreuses personnalités nationales ainsi que des représentants des entités partenaires, témoignant de l’intérêt suscité par cet outil inédit.

Conçu comme un baromètre du sentiment et de la confiance des entreprises, ICÔNE se veut un instrument régulier de lecture conjoncturelle. Il vise à éclairer les décideurs publics, les investisseurs, les institutions financières et le secteur privé sur l’environnement des affaires et les perspectives économiques à court terme.

Dans sa communication, Maladö Kaba est revenue sur les motivations ayant conduit à la création de cet indice.

« Nous aidons les investisseurs et les gouvernements à transformer leurs agendas complexes en résultats concrets et mesurables, et à concevoir des stratégies qui sont commercialement viables et socialement efficaces, notamment dans le domaine de l’exploitation minière et du contenu local, de la gouvernance, de l’investissement sensible au genre et également du développement économique local. Avec ICÔNE, nous ambitionnons de compléter le récit économique et financier de notre pays en écoutant les entreprises et en enrichissant ce récit avec leur réalité », a soutenu Maladö Kaba.

Présent à la cérémonie, le vice-président de la Confédération générale des entreprises de Guinée (CGE-GUI), Alexandre Camara, a mis en lumière les difficultés auxquelles les entreprises sont confrontées au quotidien.

« Les entreprises guinéennes font face à des réalités bien concrètes : conditions d’exploitation, coût de production, délais administratifs, accès à l’énergie, à la logistique et au financement. ICÔNE permettra de traduire ces réalités en indicateurs objectifs. ICÔNE s’est fixé cinq objectifs, dont l’un m’a personnellement séduit : celui de transformer les discours en réalité. La CGE-GUI est convaincue qu’un dialogue économique efficace et durable doit reposer sur une base essentielle de données fiables, partagées et régulièrement actualisées. Nous invitons donc toutes les parties prenantes à s’associer à ICÔNE et à en faire un outil de référence durable et crédible au service du développement du secteur privé », a-t-il déclaré.

De son côté, le Directeur général adjoint de Mouna Group Technologies, Éric Senah, s’est également réjoui de cette initiative.

« La confiance se construit sur des données fiables, lisibles et partagées. Nous pensons qu’ICÔNE apporte un signal clair dans ce sens. Le marché des télécoms doit être de plus en plus lisible et attractif. Il nous faut moins d’incertitude, plus de décisions et donc plus d’investissements. ICÔNE ouvre ainsi la voie en Guinée pour permettre aux entreprises de disposer de données fiables afin de mieux décider et d’investir davantage dans les différents secteurs d’activité. C’est donc naturellement que Mouna est heureux d’accompagner cette initiative. Nous remercions FALÉMÉ et toutes ses équipes et donnons rendez-vous dans un an pour faire un premier bilan des données produites », a-t-il soutenu.

Au nom du chef du gouvernement, Pierre Kamano, conseiller principal à la Primature, a salué le lancement de cet outil avant de réaffirmer l’engagement des autorités à accompagner FALÉMÉ Conseil.

« Le travail que vous lancez aujourd’hui est d’une importance capitale pour l’avenir du pays. Il est essentiel que nous soutenions ensemble cette initiative afin qu’elle prospère. Nous évoluons dans un contexte favorable à la croissance projetée de 2025 à 2028, avec les projets en cours et le programme Simandou 2040, qui offrent des perspectives encourageantes », a-t-il indiqué.

Poursuivant, il rassure de l’accompagnement des autorités.

« Le climat des investissements semble aujourd’hui favorable au secteur privé. Nous devons donc travailler ensemble pour renforcer les initiatives visant à produire des données actualisées, indispensables à une prise de décision efficace. Du côté de l’administration, des obligations existent quant à la poursuite des réformes engagées. Le gouvernement mettra tout en œuvre pour les poursuivre et pour apporter tout l’appui nécessaire au secteur privé. Nous serons à vos côtés et continuerons à vous accompagner, en vous souhaitant plein succès », a-t-il conclu.

Aminata Camara