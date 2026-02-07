Incendie à Sanoyah : les victimes rejoignent leur dernière demeure

Comme annoncé dans notre précédent article, un père de famille, sa femme et leurs trois enfants ont tragiquement perdu la vie dans la matinée de ce samedi, dans un incendie dont l’origine reste inconnue. Les membres de la famille ont été inhumés quelques temps après le drame.

Le bâtiment, composé de deux chambres, un salon et une douche, est parti en fumée avec les cinq membres de la famille, laissant derrière lui un vide et une douleur indescriptible dans le quartier Sanoyah Textile, secteur Fassia 1, au niveau du carrefour Forage, dans la commune urbaine de Sanoyah.

Sous ordre des autorités communales, les corps ont été remis au quartier pour être inhumés au cimetière local, dans une atmosphère de profonde tristesse.

Les victimes sont :

Ismaël Keïta, père

Hassanatou Keïta, mère

Mohamed Lamine Keïta, 7 ans

Aminata Keïta, 15 ans

Daouda Keïta, 5 ans

Ce drame laisse la communauté en deuil.

Balla Yombouno