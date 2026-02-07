Après des protestations à Malapouya, Dynamic Mining brise le silence

Mise en cause par des communautés riveraines de la zone minière de Malapouya, la société Dynamic Mining est sortie de son silence. Dans un document transmis à notre rédaction ce vendredi, l’entreprise apporte des clarifications et dresse un état des lieux de ses activités ainsi que des mesures prises pour répondre aux revendications communautaires.

Adressée aux autorités préfectorales de Boké, la note, dont copie nous a été communiquée indique que les préoccupations soulevées par les populations locales ont été intégrées au mécanisme interne de gestion des plaintes mis en place par la société.

Selon la direction de Dynamic Mining, des cadres de concertation ont été instaurés avec l’appui des autorités locales de Malapouya afin de maintenir un dialogue permanent avec les communautés impactées par les activités minières.

L’entreprise affirme que plusieurs doléances ont déjà trouvé des réponses concrètes, notamment celles relatives à la réparation de forages d’eau en panne, ainsi qu’aux demandes d’emploi et de formation professionnelle. Des actions qui, précise-t-elle, ont été examinées et validées en concertation avec les communautés concernées.

S’agissant des indemnisations prévues dans le cadre du Plan d’Action de Réinstallation (RAP), Dynamic Mining indique que le processus est toujours en cours. Un consultant national a été recruté pour conduire les études et inventaires nécessaires, en particulier ceux liés aux ressources en eau potable, en collaboration avec les autorités locales et les parties prenantes.

La direction précise que cette mission se trouve actuellement dans sa phase finale. Une partie des données d’inventaire a déjà été réceptionnée et est en cours d’analyse afin de garantir une indemnisation jugée équitable et conforme aux principes éthiques. À ce jour, environ 22 personnes ou entités affectées auraient déjà bénéficié d’une indemnisation.

La prochaine étape consistera en la présentation officielle des accords d’indemnisation aux ayants droit, avant le versement effectif des compensations à l’ensemble des propriétaires d’actifs identifiés dans les zones impactées.

Par ailleurs, Dynamic Mining appelle les médias à un traitement équilibré de l’information, en invitant à la prise en compte de toutes les parties concernées avant toute diffusion.

L’entreprise réaffirme sa disponibilité à poursuivre le dialogue avec les autorités administratives et les communautés locales, se disant déterminée à respecter ses engagements et à œuvrer pour une gestion apaisée et durable des préoccupations soulevées à Malapouya.

Il faut signaler que jeudi, des femmes de la localité avaient placé des barricades sur la route empêchant toute circulation. Elles exigeaient de la société, le respect de ses engagements vis-à-vis de la communauté.

Mamadou BAH, depuis Boké