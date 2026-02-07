Sanoyah : une famille de cinq personnes décimée dans un incendie

Un incendie d’une extrême violence a coûté la vie à cinq membres d’une même famille dans la nuit du samedi 7 février à Sanoyah Textile, secteur Fassa 1. Surpris dans leur sommeil, le père, la mère et leurs trois enfants n’ont pas pu échapper aux flammes, malgré l’intervention des voisins. Les causes du sinistre restent pour l’instant inconnues.

Les victimes sont Ismaël Keita, père de famille et commerçant, son épouse Hassanatou Keita, leur fille aînée Aminata Keita, ainsi que leurs deux autres enfants, Mohamed Lamine Keita et Daouda Keita.

Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, le feu se serait déclaré aux environs de 2 heures du matin, alors que la famille dormait. Pris au piège par les flammes, les occupants n’ont pas pu s’échapper, malgré l’intervention désespérée du père de famille et la mobilisation des voisins.

Voisine de la famille endeuillée, M’mahawa Sylla, encore sous le choc, raconte la scène en larmes.

« Nous étions couchés lorsque nous avons été réveillés par les cris d’un jeune qui revenait d’une boîte de nuit. Il criait : “Réveillez-vous, la maison de notre voisin est en feu !”. Le père de famille cassait les vitres pour tenter de sauver sa famille, mais il n’a pas pu. Il criait “sauvez-nous”. Tous les voisins sont sortis, même les conducteurs de taxi-motos. Chacun a fait de son mieux pour les sauver, mais malheureusement, ils ont tous été calcinés. Nous avons appelé les sapeurs-pompiers, mais à leur arrivée, tout était déjà parti en fumée », a-t-elle expliqué.

Désemparée, elle ajoute : « Nous ignorons vraiment la cause de cet incendie. Le monsieur a deux autres enfants qu’il avait envoyés chez des connaissances. Aidez-nous à les prendre en charge ».

Au moment où nous mettions cette dépêche en ligne, les corps des victimes avaient été déposés à la mosquée, en attendant leur inhumation prévue à 10h.

Balla Yombouno