Opération : Conakry Terminal franchit le cap des 400 000 TEUs traités en un an

Conakry Terminal, concessionnaire du terminal à conteneurs du Port Autonome de Conakry (PAC), annonce avoir franchi le seuil stratégique de 400 000 TEUs avec la réalisation de 416 892 TEUs sur l’année 2025. Cette performance majeure marque une étape déterminante dans le développement du port de Conakry et confirme son rôle central dans la connectivité logistique et commerciale de la

République de Guinée.

Ce résultat historique est l’aboutissement de plusieurs années d’investissements soutenus et d’actions structurantes visant la modernisation des infrastructures portuaires et l’optimisation continue des opérations. Il traduit la montée en puissance progressive du terminal et l’amélioration significative de sa capacité opérationnelle.

Parmi les initiatives clés figurent, la mise en service du Port sec de Kagbelen depuis septembre 2024, l’opérationnalisation du quai 10 équipé de deux nouvelles grues Gottwald, l’acquisition d’autres nouveaux équipements de manutention, notamment des portiques de quai, des reach stackers.., l’aménagement de zones dédiées aux conteneurs vides, ainsi que la modernisation des processus opérationnels afin de réduire la congestion. Ces actions ont été soutenues par le renforcement des effectifs et la montée en compétences des équipes grâce à des programmes de formation ciblés.

Le franchissement du cap des 400 000 TEUs illustre l’engagement de Conakry Terminal, filiale d’Africa Global Logistics (AGL), à accompagner durablement la dynamique économique nationale. Cette performance contribue directement à la fluidification des chaînes d’approvisionnement, à la réduction des délais logistiques et à l’amélioration de la disponibilité des marchandises au bénéfice des opérateurs économiques.

Fort de cette avancée, Conakry Terminal réaffirme son ambition de développer l’un des terminaux à conteneurs les plus performants et modernes d’Afrique de l’Ouest. À cet effet, l’entreprise a lancé depuis septembre 2025 les travaux d’extension du quai 14 et de terre pleine, l’accélération de la digitalisation des opérations, le renforcement des démarches de durabilité et des standards environnementaux, ainsi que la poursuite d’investissements structurants pour accompagner la croissance des échanges de la Guinée avec son hinterland.

« Le franchissement de ce cap historique témoigne du professionnalisme de nos équipes et de notre engagement constant en faveur du développement de l’économie guinéenne. Nous demeurons pleinement mobilisés pour moderniser le terminal, améliorer la qualité de service et mettre à la disposition des opérateurs un outil logistique performant, fiable et compétitif », a déclaré Emmanuel

Masson, Directeur Général de Conakry Terminal.

A propos de Conakry Terminal

Conakry Terminal est concessionnaire et opérateur exclusif du terminal à conteneurs du Port Autonome de Conakry (PAC). Avec ses 700 collaborateurs, l’entreprise contribue au développement socioéconomique de la Guinée à travers ses activités, mais aussi via la formation de ses collaborateurs. Conakry Terminal mène par ailleurs une politique sociétale au bénéfice des populations qui se traduit chaque année par la réalisation de nombreuses actions solidaires.

