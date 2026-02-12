Sangarédi : un présumé voleur de câbles électriques arrêté à l’aube à Silidara

Un individu suspecté de vol de câbles électriques a été interpellé ce jeudi aux environs de 5 heures du matin dans le district de Silidara, relevant de la commune rurale de Sangarédi, dans la préfecture de Boké.

Selon des informations recueillies auprès de sources locales, le suspect aurait été surpris en flagrant délit alors qu’il tentait d’emporter des câbles électriques. Alertés par des mouvements suspects à cette heure matinale, des citoyens se seraient rapidement mobilisés avant de réussir à le maîtriser. Il a ensuite été remis aux forces de défense et de sécurité présentes dans la localité.

Aux dernières nouvelles, le présumé voleur se trouve entre les mains des autorités compétentes pour les besoins de l’enquête. Une procédure serait en cours afin d’établir les circonstances exactes des faits, d’identifier d’éventuels complices et d’évaluer l’ampleur des dégâts causés.

À Sangarédi, les vols de câbles électriques sont devenus récurrents ces derniers mois. Ces actes de vandalisme affectent sérieusement la fourniture d’électricité dans plusieurs quartiers et districts environnants.

Les conséquences sont lourdes pour les populations : coupures prolongées de courant, perturbation des activités économiques, détérioration des appareils électroménagers et insécurité accrue durant la nuit. Certains citoyens dénoncent également l’impact négatif sur les petites activités commerciales fortement dépendantes de l’électricité.

Face à cette situation préoccupante, plusieurs habitants appellent au renforcement des patrouilles de sécurité et à une surveillance accrue des installations électriques afin de mettre un terme à ces pratiques qui pénalisent toute la communauté.

Mamadou BAH, depuis Boké