Incident à la Maison centrale de Conakry : « lumière sera faite », promet Ousmane Gaoual Diallo

Lors de la conférence de presse tenue ce vendredi, le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, a longuement abordé les récents troubles survenus à la Maison centrale de Conakry. Le ministre a rappelé que la lumière sera faite sur la situation.

Sans détour, il a confirmé la réalité des faits : « Rassurez-vous, l’on a conscience qu’il y a eu des grabuches, des tirs qui ont été entendus. Ça c’est clair ».

Revenant sur le contexte de ces tensions, le ministre a rappelé que le milieu carcéral est régulièrement soumis à des inspections de routine pour des raisons de sécurité. « Les fouilles dans les prisons sont des pratiques régulières. Moi-même, j’en connais un petit bout. Régulièrement, les prisonniers sont exposés à ce type d’exercice parce que des rumeurs de détention de produits prohibés, d’armes aussi, sont dans la prison », a-t-il déclaré. Il a toutefois admis que ces opérations ne se déroulaient pas toujours sans heurts, précisant que « quelquefois, ça se passe dans des conditions un peu difficiles ».

Face à l’émotion suscitée par ces tirs, le gouvernement entend couper court aux spéculations par une communication rigoureuse. Ousmane Gaoual Diallo a souligné que cette approche émane d’une volonté exprimée au plus haut sommet de l’État.

« Le président de la République a instruit au gouvernement de faire toute la lumière et de communiquer de façon claire et transparente sur tout ce qui s’est passé à la maison centrale. Le ministre de la Justice a pris l’engagement de faire des enquêtes approfondies pour satisfaire la curiosité légitime des populations guinéennes », a-t-il affirmé.

L’enjeu de cette enquête dépasse le simple cadre judiciaire interne. Pour le porte-parole, il s’agit d’un test pour la crédibilité internationale de la 5ème République.

« Notre pays ne peut pas faire l’économie de la transparence dans un cas comme celui-ci, s’il veut retrouver l’honorabilité dans le concert des nations. Nous devons reconquérir les droits de l’homme, les garantir dans notre pays et faire en sorte que cela soit l’élément avec lequel on va apprécier notre Justice », a-t-il souligné.

En attendant les conclusions des enquêtes, qui devront déterminer si les tirs provenaient des agents ou des détenus, il a promis un suivi strict de la situation

Thierno Amadou Diallo