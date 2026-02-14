Pèlerinage 2026 : les 10 000 visas pour la Guinée déjà épuisés

Les 10 000 visas accordés à la Guinée pour le pèlerinage 2026 ont déjà été entièrement attribués. L’annonce a été faite à Kindia par le ministre secrétaire général des Affaires religieuses, qui confirme la clôture définitive des inscriptions.

« Au compte de 2026, le pèlerinage est déjà clos. Cela veut dire que toute inscription, l’enregistrement et paiement c’est déjà fini. Le quota octroyé à la Guinée est 10000. Nous avons 6 regroupements des agences. Les 10.000 pèlerins sont officiellement enregistrés. Il n’y a plus de place pour cette année », a annoncé Elhadj Karamo Diawara.

Un message clair : les 10 000 visas accordés à la Guinée ont déjà été entièrement attribués. Aucune nouvelle inscription ne sera acceptée pour cette édition.

Le ministre a également apporté des précisions sur la situation des pèlerins recalés lors de la précédente campagne.

«1548 pèlerins recalés l’année dernière sont déjà pris en charge par le président de la République. Les dossiers de ces candidats au pèlerinage sont déjà traités. Nous vous rassurons », a-t-il précisé.

Selon lui, ces fidèles font bien partie de ceux qui accompliront leur devoir religieux cette année aux lieux saints de l’islam.

Par ailleurs, le responsable religieux a lancé un appel à la vigilance. Il a invité les Guinéens à ne verser aucun montant aux agences ou aux membres de la ligue, rappelant qu’« il n’y a plus de possibilité d’inscription pour cette année » et qu’il faudra désormais attendre la prochaine campagne.

N’Famoussa Siby