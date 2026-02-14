TPI de N’Zérékoré : Mohamed Bangoura face au défi de l’impunité

Le tribunal de première instance (TPI) de N’Zérékoré a procédé, ce vendredi 13 février 2026, à l’installation officielle du nouveau procureur de la République, Mohamed Bangoura. La cérémonie, présidée par l’avocat général près la Cour d’appel de Kankan, s’est tenue dans la salle d’audience du tribunal, en présence des autorités régionales, préfectorales et communales, des services de défense et de sécurité ainsi que des magistrats. Un moment solennel marquant un tournant pour cette juridiction.

Prenant la parole au nom des populations, le président de la délégation spéciale de la commune urbaine de N’Zérékoré, N’Yankoye Georges Oscar Lama, a souhaité la bienvenue au nouveau procureur dans une ville qu’il décrit comme dynamique et carrefour de civilisation, mais confrontée à d’importants défis sécuritaires.

Dans une adresse sans détour, il a déclaré : « Vous n’ignorez pas que la sécurité est le socle de tout développement. Je crois, bien que résiliente, faire face à des défis sécuritaires qui préoccupent quotidiennement nos concitoyens. L’insécurité, sous ses diverses formes de grand banditisme, à la petite délinquance, freine l’élan économique de notre commune et sème l’inquiétude dans nos foyers. C’est pourquoi, dès votre prise de fonction, je voudrais vous inviter solennellement à faire de la lutte contre l’insécurité et l’impunité votre cheval de bataille. La justice est la priorité des priorités, de son Excellence Mamadi Doumbouya. La population a soif de justice ».

Selon l’autorité communale, les habitants de N’Zérékoré aspirent à une collaboration franche entre le parquet, les forces de défense et de sécurité et les autorités locales, afin que « la peur change de camp ».

Il a poursuivi : « La délégation spéciale et les services communaux seront à vos côtés. Nous sommes disposés à accompagner toutes les initiatives visant à restaurer l’autorité de l’État et à garantir la paix sociale dans notre juridiction. Puisse votre passage à N’Zérékoré être marqué par le sceau de l’équité, de la rigueur et de la tranquillité retrouvés pour tous ».

Dans son intervention, le nouveau chef du parquet du TPI de N’Zérékoré a rappelé que la fonction de procureur de la République n’est pas seulement un honneur, mais également un immense défi.

Mohamed Bangoura s’est engagé en ces termes : « C’est un défi que je suis prêt à relever avec détermination, en veillant à ce que l’application de la loi soit faite avec rigueur et impartialité ».

Conscient des attentes placées en lui, il a insisté sur la nécessité d’un engagement collectif.

« Cependant, je reste convaincu que cet objectif ne pourrait être atteint sans le soutien et la bonne collaboration avec les autorités administratives, les services de défense et de sécurité et, d’une manière générale, l’ensemble de la population de N’Zérékoré. C’est donc le moment d’en appeler au soutien de tous, pour le bien de la justice que nous ambitionnons tous », a-t-il déclaré.

Déterminé à faire de la justice le socle de la stabilité sociale, le procureur s’est fixé pour objectif de garantir une justice équitable et efficace. Il a appelé à une franche collaboration entre tous les acteurs du système judiciaire (magistrats, avocats, auxiliaires de justice, notaires, forces de défense et de sécurité) ainsi que l’ensemble des parties prenantes au maintien de l’ordre.

Il a affirmé : « Ensemble, nous avons la responsabilité de bâtir un environnement où la justice peut s’épanouir. Je crois fermement que c’est par le respect et le respect mutuel que nous pourrons surmonter les défis qui se présentent dans notre monde ».

Par ailleurs, Mohamed Bangoura a invité chacun à travailler en synergie avec le parquet : « Nous veillerons à ce que chaque infraction soit traitée avec le maximum de sérieux, tout en respectant les droits de chacun. Je suis conscient des défis que nous allons rencontrer, mais je suis convaincu qu’avec votre soutien, nous serons à mesure de bâtir une justice plus forte, plus équitable et surtout plus accessible ».

Une prise de fonction placée sous le signe de la rigueur, de la coopération et d’une attente forte des populations en matière de sécurité et de justice.

Foromo Fazy Béavogui, depuis N’Zérékoré