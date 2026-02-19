Sanoyah adopte un budget de 17 milliards GNF pour transformer la commune

La commune de Sanoyah a marqué un tournant stratégique ce jeudi 19 février 2026 en tenant sa session conjointe, quatrième session ordinaire 2025 (tenue en différé) et première session ordinaire 2026 à la Maison des jeunes. Les conseillers communaux, chefs de quartier, responsables religieux et forces de défense et de sécurité ont suivi de près les discussions autour des finances communales.

L’objectif : examiner le compte administratif 2025 et adopter le budget primitif 2026, un outil clé pour le développement local.

Le président de la délégation spéciale a souligné la responsabilité de la commune dans la bonne gestion des fonds publics.

« Ces deux actes traduisent à la fois notre devoir de redevabilité envers nos concitoyens et notre responsabilité dans la conduite des affaires locales. Le compte administratif 2025 nous offre l’occasion d’évaluer, avec transparence et rigueur, la gestion des ressources publiques qui nous ont été confiées. Il reflète les efforts consentis pour maintenir l’équilibre financier de la commune dans un contexte marqué par des contraintes budgétaires, tout en assurant la continuité et la qualité des services publics. Les résultats enregistrés témoignent d’une gestion prudente, responsable et orientée vers l’intérêt général », a-t-il déclaré.

Le chef du service financier, Mory Keita, a présenté les chiffres :

Recettes 2025 : 4 592 646 694 GNF

Dépenses 2025 : 4 374 518 848 GNF

Excédent : 218 126 846 GNF

Le budget primitif 2026 s’élève à 17 530 682 842 GNF, un document qui allie réalisme et ambition. Pour le président de la délégation spéciale, Aly Manden Massa Keita.

« Il traduit notre vision stratégique et nos priorités politiques pour le développement harmonieux de notre commune. Le budget primitif 2026 que nous allons examiner est un budget responsable, équilibré et orienté vers l’avenir. Il se veut à la fois réaliste dans ses prévisions et ambitieux dans ses objectifs. Il traduit notre volonté commune de bâtir une commune plus solidaire, plus dynamique », a-t-il affirmé.

Investissements structurants : L’ambition de la commune est de renforcer durablement ses capacités à travers des investissements utiles, réalistes et porteurs de croissance locale. Ces investissements visent à moderniser les équipements municipaux, améliorer l’attractivité du territoire et créer des conditions favorables au développement économique et à l’emploi.

Jeunesse au centre des priorités : Le budget 2026 prévoit des moyens accrus pour l’éducation, la formation, le sport, la culture et l’insertion socioprofessionnelle des jeunes. Investir dans la jeunesse, c’est préparer l’avenir de notre commune, encourager le mérite, prévenir l’exclusion et offrir à chaque jeune les opportunités nécessaires pour s’épanouir et contribuer pleinement au développement local.

Action sociale et solidarité: Un axe essentiel pour renforcer l’inclusion et soutenir les populations vulnérables.

Infrastructures et cadre de vie : L’amélioration et l’extension des infrastructures constituent une priorité majeure. Routes, voiries, éclairage public, assainissement, équipements collectifs : ces investissements sont essentiels pour améliorer le cadre de vie des habitants, faciliter la mobilité, renforcer la sécurité et soutenir le développement économique et social de notre territoire.

Au nom de la gouverneure de Conakry, Mamadama Camara, il a été rappelé que cette session permettait de présenter les actions prioritaires de 2026 et de favoriser une prise de décision participative.

« Ces actions s’inscrivent parfaitement dans la vision du ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation. Elles ont un double objectif : informer la population de la commune urbaine de Sanoyah et favoriser une prise de décision participative pour le développement de leur commune », a-t-elle confié.

Le conseil communal, réuni à huis clos, statuera sur les propositions avant leur validation finale.

Balla Yombouno