Accueil » Sanoyah : des sites identifiés pour recaser les femmes vendeuses
Sanoyah : des sites identifiés pour recaser les femmes vendeuses

Une lueur d’espoir pour les femmes déguerpies du marché de la commune urbaine de Sanoyah. Après le processus de déguerpissement, les autorités communales annoncent avoir identifié des sites pour recaser les femmes vendeuses et autres commerçants affectés par ces opérations. L’annonce a été faite ce jeudi 19 février 2026 par le président de la délégation spéciale, en marge de la session budgétaire de la commune.

Selon Aly Manden Massa Keita, après concertation avec ses collaborateurs, des mesures ont été prises pour soulager ces femmes et mettre fin aux embouteillages.

« Malgré tout cela, certaines occupantes restent sur la chaussée. Aujourd’hui, nous avons trouvé cinq grands sites pour les femmes qui évoluent tout au long de l’échangeur de Sanoyah, afin qu’elles soient délocalisées et recasées. Le premier site couvre deux hectares : il s’agit du marché de Sanoyah Textile, situé dans le quartier du même nom. Le deuxième est le marché de Fassia. Le troisième est celui de Manguébougni. Le quatrième site proposé pour le recasement est le marché de Kountia CBA Sud. Enfin, le cinquième espace, et non des moindres, est situé à Kountia Nord, au niveau de la T10 », a-t-il déclaré.

À cette occasion, le maire a pris à témoin la notabilité de Sanoyah, les chefs religieux, les commandants d’unités ainsi que les responsables de quartier.

« J’ai instruit la coordinatrice du marché de Sanoyah, Madame Doumbouya Yakha Camara, de prendre toutes les dispositions utiles, de faire le tour de ces sites et d’y conduire ces femmes », a-t-il ajouté.

Interrogée, Yakha Camara, coordinatrice générale du marché de Sanoyah, a salué cette initiative de la commune et promet de respecter les décisions des autorités, notamment celle de faire quitter les lieux déguerpis et de conduire les commerçantes vers les sites indiqués.

Balla Yombouno

