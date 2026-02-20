Guinée : Mamadi Doumbouya fixe la date des législatives et communales

À travers un décret rendu public dans la nuit du vendredi 20 février 2026 à la télévision nationale, le Président de la République, le Général Mamadi Doumbouya, a fixé au dimanche 24 mai 2026 la date des élections législatives et communales. Cette décision marque une étape déterminante dans le processus de retour à l’ordre constitutionnel engagé par les autorités.

Cette annonce vient concrétiser l’engagement pris par le chef de l’État qui avait assuré qu’il communiquerait la date des élections au cours du mois de février.

Ces élections législatives et communales sont perçues comme une étape clé pour parachever le retour définitif à lordre contitutionnel et la mise en place d’institutions élues.

Ledjely.com