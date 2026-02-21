Législatives et communales : le PEDN de Lansana Kouyaté prêt à repartir au combat

À peine la date des élections législatives et communales fixée au 24 mai 2026 par le président Mamadi Doumbouya, les formations politiques se mettent en ordre de bataille. Parmi elles, le PEDN de l’ancien Premier ministre Lansana Kouyaté affiche clairement ses ambitions. Dans une adresse diffusée sur ses canaux ce samedi 21 février 2026, le leader politique annonce la volonté de son parti de prendre part aux prochains scrutins et appelle ses militants à la mobilisation.

Revenant sur la présidentielle du 28 décembre 2025, il a évoqué la décision rendue publique le 12 novembre 2025 par la Cour suprême, écartant sa candidature de la liste définitive. « Mercredi 12 novembre 2025, la Cour suprême a rendu publique la liste définitive des candidats pour la présidentielle du 28 décembre 2025. À juste titre, vous avez été surpris que votre candidat ait été éliminé de cette liste. Je mesure votre frustration, mais vous félicite pour votre sérénité face à cet incompréhensible arrêt de la Cour suprême. Votre candidat, que vous avez désigné unanimement à porter le flambeau, et le fanion m’a été remis à cet effet, est le premier à avoir été surpris », a-t-il déclaré.

Malgré cet épisode, Lansana Kouyaté se veut rassurant et rassembleur : « Soyez convaincus que nos combats riment, notre volonté aussi, dominée par la sagesse, domine et prévaut chez vous et chez moi ».

Dans la perspective des prochaines échéances électorales, le président du PEDN annonce clairement la couleur.

« Je tiens par ailleurs à vous informer qu’une fois les dates fixées clairement, le PDN pourrait être candidat aux prochaines élections législatives, sénatoriales, communales et communautaires. Le parti demeure pleinement engagé dans la vie démocratique et déterminé à offrir une alternative crédible à la Guinée et au peuple de Guinée », a-t-il indiqué.

Pour matérialiser cette ambition, le parti prévoit un vaste redéploiement sur le terrain.

« Dans la dynamique du renforcement de nos structures, je voudrais vous informer du déploiement dans les jours qui suivent des missions d’inspection du parti sur tout l’étendue du territoire national. Ces missions visent à évaluer nos structures, à écouter la base et à consolider notre organisation », a-t-il annoncé.

Lansana Kouyaté conclut sur une note de détermination et d’espérance.

« L’objectif, je viens de le dire, c’est de rebooster encore le militantisme en vous et de vous dire que votre parti est éternel. C’est la raison pour laquelle il s’appelle le parti de l’espoir. Nous n’avons pas accepté, nous n’accepterons pas de confier le sort de ce parti au sort, de confier son destin au destin. Notre destin nous appartient », a-t-il conclu.

Mariama Ciré Diallo