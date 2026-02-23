SANOYAH : la jeunesse rejette la liste des membres fondateurs de la GMD validée

La jeunesse de la commune de Sanoyah s’est fortement mobilisée ce lundi 23 février à la Maison des jeunes pour dénoncer la mauvaise gestion des autorités communales et rejeter avec fermeté la liste des 20 membres fondateurs de la GMD, validée le week-end dernier par le directeur régional de la formation politique.

L’ambiance était palpable à la Maison des jeunes. Deux noms revenaient sans cesse, accompagnés de slogans : « Nous ne voulons plus du maire Aly Manden Massa Keita ni d’Aboubacar Sabari Conté ! Nous ne reconnaissons pas la liste des 20 membres fondateurs de la GMD ! Nous rejetons catégoriquement cette liste ».

Les manifestants accusent le maire de n’avoir consulté personne pour l’élaboration de cette liste et de ne pas avoir impliqué les responsables de la jeunesse, les chefs de quartier, le bureau des femmes ou encore les sages de la commune.

Dans sa prise de parole, Ibrahima Sory Camara (Gabé), chef de quartier de Sanoyah-Rails Dispensaire et porte-parole de circonstance, a déclaré : « On est là pour dénoncer l’état d’esprit de nos responsables, à savoir le maire Aly Manden Massa Keita et Aboubacar Sabari Conté, qui sont en train de gérer notre commune d’une manière que nous n’approuvons pas ».

Ce jeune président du conseil de quartier rappelle avoir « mouillé le maillot, comme tant d’autres jeunes, notamment les chefs de quartier, pour le président Mamadi Doumbouya et pour la GMD, de l’élection référendaire jusqu’à la présidentielle. Chose que nous n’avons pas approuvée, chose que nous n’avons pas acceptée… », a-t-il indiqué.

En reconnaissance de leurs efforts, il est inacceptable, selon lui, qu’ils n’aient pas été associés à l’élaboration de la liste.

« Sanoyah a été première à l’élection référendaire et à la présidentielle. Cela n’est pas fortuit, c’est l’apport de tous les citoyens, mais en particulier des chefs de quartier et de leurs responsables à la base qui ont bien voulu accompagner le président Mamadi Doumbouya. Aujourd’hui, à notre grand étonnement, le président de la délégation spéciale, Aly Manden Massa Keita, et Aboubacar Sabari Conté se sont mis à l’écart pour faire le travail de toute la commune, sans impliquer personne dans l’élaboration de la liste des 20 membres fondateurs de la GMD. Chose que nous n’avons pas approuvée, chose que nous n’avons pas acceptée, chose que nous avons décidé de dénoncer, parce que la GMD, c’est pour tous les Guinéens, c’est pour tous les Sanoyakas », a-t-il lancé.

Toujours selon lui, aucun acteur local n’a été associé à cette décision : « Ni la jeunesse, ni les présidentes des femmes, ni les conseillers communaux, ni les sages n’ont été associés à cette décision. Nous voulons l’annulation pure et simple de cette liste, car elle a été faite à deux, c’est-à-dire le maire et Sabari. Nous refusons catégoriquement cette liste ».

Face à ces dénonciations, la jeunesse appelle les responsables nationaux de la GMD à leur venir en aide : « Nous ne voulons pas rester en marge de la GMD. Nous nous sentons responsables de la GMD, mais ces gens-là veulent nous mettre à l’écart ».

« On n’est pas d’accord et nous protestons contre cette liste », ont-ils répété.

Présent à cette mobilisation, le conseiller communal Famory Magassouba, président de la plateforme Sanoyah YIGUI, a également dénoncé la manière dont cette liste, selon lui source de divisions, a été élaborée.

« Nous sommes et nous accompagnons le président Mamadi Doumbouya. Mais nous n’allons plus accepter le mensonge dans notre commune. Nous sommes informés de tout ce qui se passe dans les couloirs et nous ne l’accepterons pas. Tout ce qui concerne le président Mamadi Doumbouya se décide en public et de façon consensuelle. Ce n’est pas une personne qui va s’asseoir dans un bureau et élaborer une liste au nom de la commune. Nous n’accepterons pas, nous refusons. La liste qui a été validée a été élaborée par deux personnes. Aucun chef de quartier ni conseiller communal n’a été associé à son élaboration. On n’est pas d’accord et nous protestons contre cette liste », a-t-il soutenu.

Aux dires d’Ibrahima Sory Camara, leur engagement en faveur du président Mamadi Doumbouya découle d’une confiance profonde en sa personne.

Balla Yombouno