Expulsions depuis l’Allemagne : entre accord officiel et controverse à Conakry

Par LEDJELY.COM

La récente expulsion de plusieurs dizaines de Guinéens depuis l’Allemagne a ravivé le débat sur la gestion des flux migratoires et placé le ministre des Affaires étrangères, Morissanda Kouyaté, sous le feu des critiques. Les autorités allemandes ont rappelé l’existence d’un accord bilatéral en matière de migration, signé à Conakry le 5 janvier 2018 et entré en vigueur le 7 février 2019, encadrant à la fois la migration légale et la lutte contre l’immigration irrégulière.

Cet accord, enregistré auprès de l’ONU en juin 2019, fixe des règles strictes pour l’identification et le retour des ressortissants guinéens en situation irrégulière. Les documents officiels, tels que passeports et cartes d’identité, sont privilégiés pour établir la nationalité. À défaut, des actes de naissance, permis de conduire ou analyses linguistiques peuvent servir de preuves. La procédure doit être menée dans un délai de 30 jours, sauf en cas d’infractions graves nécessitant un traitement accéléré. Les retours se font principalement par voie aérienne, avec toutes les informations transmises préalablement aux autorités concernées.

Si l’accord met l’accent sur la lutte contre l’immigration irrégulière, il prévoit également des mesures pour favoriser la migration légale : facilitation des visas à entrées multiples, accès au marché du travail, soutien au regroupement familial et mise en place de programmes de retour volontaire accompagné en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations.

Malgré ce cadre légal, la gestion récente des expulsions a suscité des critiques à Conakry, certains accusant Morissanda Kouyaté de ne pas protéger suffisamment les Guinéens à l’étranger et de céder trop facilement aux exigences allemandes.

Une commission d’experts évalue chaque année la mise en œuvre de l’accord, alternant ses sessions entre Conakry et Berlin. Conclu pour cinq ans et renouvelable tacitement.

N’Famoussa Siby

