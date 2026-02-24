La GMD et l’équation des membres fondateurs : Le Directeur Régional Conakry active le levier de la pédagogie et précise

Il est aujourd’hui important et nécessaire d’apporter une clarification sereine et responsable face aux interprétations erronées relatives à la question des membres fondateurs.

La désignation de ces vingt (20) membres fondateurs répond strictement aux exigences prévues par les textes légaux et réglementaires encadrant la création d’un parti politique. Il s’agit d’une obligation administrative incontournable, condition préalable à la reconnaissance juridique de la GMD en tant que formation politique légalement constituée. Cette démarche ne relève ni d’un privilège accordé à certains, ni d’une volonté d’exclusion à l’égard d’autres militants.

Il convient de rappeler qu’au regard du nombre important de militants, sympathisants et acteurs engagés au sein de la GMD, il est matériellement impossible d’inscrire l’ensemble de nos membres sur la liste des fondateurs. Cette réalité purement administrative ne saurait en aucun cas remettre en cause l’engagement, la loyauté, la valeur militante ou la légitimité des autres membres, qui constituent la véritable force de notre parti.

Les vingt signataires ne représentent pas une élite politique, encore moins un cercle fermé. Ils accomplissent une formalité juridique au nom et pour le compte de l’ensemble des militants. Leur rôle, dans ce cadre précis, est administratif et technique. Il ne leur confère aucun statut supérieur, aucun privilège particulier, ni aucune préséance politique sur les autres membres.

Il est également essentiel de préciser, avec la plus grande clarté, que la qualité de membre fondateur ne confère en aucun cas la qualité automatique de candidat de la GMD à une quelconque élection. Les mécanismes de désignation des candidats obéissent à d’autres critères et à d’autres procédures internes, fondés sur la compétence, la représentativité, la stratégie politique et les décisions des instances habilitées du parti. Être membre fondateur n’équivaut donc ni à une investiture électorale, ni à une garantie de positionnement futur.

La GMD sera et demeurera un parti inclusif, fondé sur la participation collective, la concertation et la solidarité militante. Elle appartient à l’ensemble de ses militants, de ses sympathisants, de ses responsables locaux et nationaux, et non uniquement aux vingt signataires nécessaires à sa constitution légale. Notre engagement commun dépasse largement une simple formalité administrative.

Nous appelons chacun au sens des responsabilités, à la maturité politique et à l’esprit de cohésion. Les débats internes sont légitimes dans toute organisation vivante, mais ils doivent s’inscrire dans le respect, la discipline et l’intérêt supérieur du parti. Les interprétations hâtives, les polémiques inutiles et les divisions internes ne servent ni notre cause ni nos ambitions collectives.

En cette phase structurante de notre organisation, l’unité, la clarté et la confiance doivent primer sur les suspicions infondées. Notre priorité demeure la consolidation de la GMD, le renforcement de nos structures et la mobilisation de tous afin d’atteindre nos objectifs politiques communs.

La GMD avance avec tous et pour tous.

GMD – Bâtir Ensemble

M. Bangoura Alseny Sékou

Directeur Régional GMD Conakry