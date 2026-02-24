Siguiri : quatre morts dans une collision tragique à Kintinian, le camion incendié

Un drame s’est produit dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 février 2026 dans la sous-préfecture de Kintinian, située à une trentaine de kilomètres du centre-ville de Siguiri. Un accident de la circulation a coûté la vie à quatre personnes, dont une femme enceinte et un nourrisson.

Selon des témoins présents sur les lieux, une collision frontale s’est produite entre un camion-benne et une moto-taxi. À bord de l’engin à deux roues se trouvaient le conducteur, une femme enceinte de sept mois et son enfant âgé d’un an. Le choc, d’une extrême brutalité, n’a laissé aucune chance aux victimes.

Joint par notre rédaction, le Dr Abdoulaye Bachir Condé, médecin d’appui aux services des urgences médico-chirurgicales de l’hôpital préfectoral de Siguiri, a confirmé le bilan et précisé l’identité des victimes.

« Cet accident mortel a coûté la vie à quatre personnes. La première victime est le conducteur de la moto-taxi, Ibrahima Keïta, âgé de 30 ans, résident à Fatoya. La deuxième victime est Djessou Condé, 26 ans, ménagère domiciliée à Balato, enceinte de sept mois. La troisième est son enfant, Mory Keïta, âgé d’un an. Tous ont péri dans des conditions très atroces », a-t-il déclaré.

Sous le choc et gagnés par la colère, des citoyens ont incendié le camion-benne impliqué dans l’accident. Le chauffeur, quant à lui, a pris la fuite immédiatement après le drame.

Le procureur près le tribunal de première instance de Siguiri a ordonné l’ouverture d’une enquête afin d’élucider les circonstances exactes de cette tragédie.

Ibrahima Camara, depuis Siguiri