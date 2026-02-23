Accord Guinée – Allemagne : « Si nous étions là, nous n’aurions pas signé » (Morissanda)

La question migratoire ravive les tensions entre Conakry et Berlin. Après le lancement du processus de rapatriement de ressortissants guinéens dans le cadre de l’accord bilatéral signé en 2018 entre la République de Guinée et la République fédérale d’Allemagne, et face aux critiques grandissantes, le ministre guinéen des Affaires étrangères, Morissanda Kouyaté, a convoqué ce lundi 23 février 2026 le représentation diplomatique allemand.

Au cœur des échanges : les conditions de ces expulsions. Selon nos informations, le chef de la diplomatie guinéenne a demandé la suspension de l’opération, le temps d’examiner les modalités concrètes de rapatriement et de revisiter le contenu de l’accord signé en 2018.

Devant le diplomate allemand, le ton s’est voulu direct.

«C’est un protocole d’accord entre la République de Guinée et le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne relatif à la coopération en matière de migration légale et illégale.C’est ici ? Vous connaissez ça ? Oui, je le connais, mais pas encore au détail, répond le diplomate. Donc, il y a ça. Et ce que le président Doumbouya fait en venant aux responsabilités, c’était de ne pas appliquer ça intégralement. Pourquoi ? Parce que nous avons dit qu’il fallait respecter la dignité de nos compatriotes. Nous respectons chaque pays, nous respectons la dignité de tous les pays, et nous voulons aussi que nos compatriotes bénéficient du respect de leur dignité. C’est pourquoi pendant ces quatre années, malgré toute la pression du gouvernement allemand et de l’Union européenne, nous avons résisté à appliquer cet accord qui est signé», a-t-il indiqué au diplomate.

D’après des sources proches du dossier, la partie allemande aurait accepté de surseoir provisoirement aux expulsions.

Pour apaiser les tensions et clarifier la situation, une commission d’enquête conjointe sera mise en place. Composée de cadres des deux pays, elle devra examiner les conditions de rapatriement ainsi que l’ensemble du mécanisme prévu par l’accord.

Le diplomate allemand a, pour sa part, insisté sur le cadre légal des procédures engagées.

« Il y a des cas spéciaux, des cas officiels, qui sont lancés par l’ambassade de Berlin, parce qu’en Allemagne on a le système de justice, et en tout cas on va respecter la loi…mais je sais qu’il y a aussi l’information, la désinformation qui roule à grande vitesse aujourd’hui, avec les médias sociaux, et c’est pour ça qu’on a des systèmes pour faire sûr », a indiqué le chargé d’affaires de l’ambassade d’Allemagne en Guinée.

Le ministre guinéen a également rappelé que l’accord de 2018 avait été conclu par l’ancien régime. Tout en reconnaissant la continuité de l’État, il a exprimé des réserves claires sur son contenu, tout en réaffirmant la volonté des autorités actuelles, dirigées par le président Mamadi Doumbouya, de défendre la dignité des compatriotes.

« c’est signé par un gouvernement qui était avant nous. C’est la continuité. Mais si nous, nous étions là, nous n’aurions pas signé. Mais ça a été signé en 2018. Avant nous, nous endossons les conséquences, mais nous tenons à ce que la dignité soit respectée. Aujourd’hui, nous avons une réaction de nos compatriotes et qui nous donnent des informations selon lesquelles ils sont très malades traités. Nous tenons à la partie positive de notre coopération. Nous devons nous battre pour que la partie toxique de notre coopération soit totalement enlevé pour que cette coopération continue avec nous. C’est dans ce cadre-là que je vous ai invités à venir. Comme ça, nous allons travailler ensemble pour faire cette enquête et tirer des leçons», a rappelé Morissanda Kouyaté.

N’Famoussa Siby